Súboj Švédska proti Anglicku bude mať na MS vo futbale veľký „emočný“ náboj, vyhlásil Ibrahimovič

SAMARA 5. júla (WebNoviny.sk) – So 62 gólmi najlepší strelec švédskej futbalovej reprezentácie v histórii Zlatan Ibrahimovič tvrdí, že štvrťfinálový duel jeho krajanov proti Anglicku na MS 2018 v Rusku, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. júla od 16.00 h SELČ v Samare, bude mať veľký „emočný“ náboj.

Tridsaťšesťročný rodák z Malmö, ktorý odohral v najcennejšom drese 116 zápasov a kapitolu v národnom tíme uzavrel po ME 2016 vo Francúzsku, pre švédsky denník Expressen poznamenal: „Výhodu bude mať to mužstvo, ktoré zvládne v zápase lepšie svoje pocity a emócie. Anglicku nebude jednoduché a ľahké streliť gól. Ak však bude tím pokračovať vo výkonoch, aké predvádzal v doterajšom priebehu šampionátu, môže sa to podariť,“ vyjadril sa Ibrahimovič, v súčasnosti hráč tímu MLS Los Angeles Galaxy.

Futbalisti Švédska sa stali so 6 bodmi víťazmi F-skupiny, keď najskôr zdolali Kórejskú republiku 1:0, potom podľahli úradujúcemu svetovému šampiónovi Nemecku 1:2 a následne zdolali Mexiko 3:0. Severania spolu s Mexičanmi postúpili do vyraďovacích bojov, pre favorizovaných Nemcov napokon zostali len oči pre plač.

„Tri korunky“ si v utorňajšom osemfinále MS 2018 poradili s hráčmi Švajčiarska 1:0, v sobotu čaká na Švédov spomenutý duel proti „Albiónu“. Víťaz nastúpi v semifinále „mundialu“ proti úspešnejšiemu z dvojice Rusko – Chorvátsko.

