Súd v kauze zmenky: Rusko neprišiel, podľa prokurátora by bolo dobré zvážiť väzbu

aktualizované 18. novembra 10:18

Od pondelka do stredy pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody pojednávanie v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek. Na programe by mali byť výpovede svedkov, ale tiež znalcov, ktorí by sa mali vyjadrovať k autenticite predmetných zmeniek.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol R.

Zaujímavosťou je, že ani na jednom z pojednávaní doteraz neboli zároveň prítomní obaja obžalovaní, teda Marian K. a Pavol R. Vždy sa totiž dostaví len jeden z nich, pričom druhý dá vždy žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti.

Maximálne sporná diagnóza

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu na začiatku pondelňajšieho pojednávania vyhlásil, že Pavol R. najskôr zrušil svoj súhlas na konanie v jeho neprítomnosti a následne sa ospravedlnil pre práceneschopnosť.

Pavol R. vo svojom podaní zaslanom na súd minulý týždeň uviedol, že by sa chcel výpovedí znalcov na súde zúčastniť. Z dôvodu jeho údajnej práceneschopnosti a plánovaného neurochirurgického vyšetrenia však obhajoba navrhla prerušiť pojednávanie do tretieho decembra.

Podľa prokurátora však ide o klasickú obštrukciu, keďže proces sa blíži do rozhodujúcej fázy. „Tieto súvislosti treba vnímať veľmi citlivo,“ zdôraznil.

Diagnózu uvedenú v ospravedlnení Pavla R. označil za „maximálne spornú“ (verejnosti nebola oznámená, pozn. SITA), pričom by podľa neho bolo vhodné zvážiť vzatie Pavla R. do väzby. Obžalovaný je momentálne monitorovaný náramkom v súvislosti s kauzou údajnej objednávky vraždy Silvie Volzovej.

Lipšic spochybnil doktora

Právny zástupca spoločnosti Markíza Slovakia, ktorá v konaní vystupuje ako poškodený subjekt, Daniel Lipšic v tejto súvislosti zdôraznil, že diagnózu obžalovanému určil len všeobecný lekár. Uvedený lekár má navyše pochybnú povesť a v minulosti verejne obhajoval korupciu (jeho meno neodznelo, pozn. SITA).

Zároveň sa priklonil k návrhu zvážiť pre Pavla R. väzobná stíhanie. Predseda senátu chce v tejto súvislosti zisťovať, či Pavol R. trvá na účasti na pojednávaní, a to aj v prípade, ak by znalci nevypovedali a oboznamovali by sa len listinné dôkazy. Obhajcovia obžalovaného akékoľvek obštrukcie odmietajú.