Sulík dal za pravdu prezidentke Čaputovej, riadiť kroky štátu počas koronakrízy by mal manažér

Riadiť všetky kroky počas koronakrízy by mal vyslovene manažér. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Podpredseda vlády pre ekonomiku uviedol, že sa stotožňuje so slovami prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá povedala, že zodpovednosť za riadenie opatrení počas krízy by mal na seba vziať niekto iný, než predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

„Niekoho by si mohol premiér vybrať, celé mu to zveriť a ten nech to robí. Ako prvé by mohol napísať jasný pandemický plán. Niekto z médií sa ma pýtal, čo si myslím o mene Peter Škodný, tak manažéri tohto rangu by to určite zvládli,“ povedal Richard Sulík.

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini uviedol, že situácia v gastro prevádzkach by nemusela byť taká vážna, keby vláda prijala v boji s pandémiou niektorý z navrhovaných semaforov z dielne Richarda Sulíka či ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).

Podľa neho 60 percentám zamestnancov v gastro prevádzkach hrozí, že sa v januári budú musieť evidovať na úrade práce. Podľa expremiéra mala vláda v lete pracovať na príprave pandemického plánu, ktorý by dopredu predpovedal, ako bude štát postupovať v prípade zhoršenia situácie.