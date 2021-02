Sulík považuje kontroly zákazu vychádzania formou posielania SMS za „hlúposť“

Kontrolu zákazu vychádzania formou posielania SMS označil minister hospodárstva Richard Sulík za „hlúposť“.

Ako povedal pred utorkovým zasadnutím Pandemickej komisie, v slovenských podmienkach považuje tento nápad za nerealizovateľný. K ďalším témam sa minister vyjadrí až po skončení rokovaní, v utorok ešte podľa neho prebehne aj koaličná rada a podvečer je naplánované rokovanie vlády.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v pondelok avizoval možné sprísnenie opatrení. Jednou z možností, ktorá by umožňovala zákaz vychádzania porušiť, je forma SMS správ. Ako vysvetlil, ľudia by zaslali SMS správu vzhľadom na výnimku, ktorú budú požadovať. Centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas.

Tieto SMS správy by kontrolovali príslušníci polície. Minister nespresnil, ako by systém so zasielaním SMS správ fungoval. Podotkol, že ide o jeden z možných variantov.