Sulík: Spoluprácu s Pellegriniho Hlasom-SD si predstaviť neviem (rozhovor)

Minister hospodárstva a líder strany SaS Richard Sulík si nevie predstaviť spoluprácu so stranou Petra Pellegriniho Hlas-SD. Zároveň potvrdzuje, že SaS nateraz vylučuje spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS.

V rozhovore pre agentúru SITA tiež hovorí, aké má v súčasnosti vzťahy s Igorom Matovičom, prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ako to vyzerá s budúcnosťou vlády a či povedie stranu SaS ako volebný líder aj v najbližších parlamentných voľbách.

Taktika nekomentovať Igora Matoviča

Ak by ste mali porovnať premiérovanie Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorý z nich je podľa Vás lepší predseda vlády? Pod koho vedením sú rokovania vlády kvalitnejšie?

Bez debaty Eduard Heger.

S Igorom Matovičom máte momentálne aké vzťahy?

Pracovné.

Takže taktika nekomentovať jeho vyjadrenia zaúčinkovala?

Áno, to sa mi celkom osvedčilo. Robím to už viac ako rok a budem v tom pokračovať. Bolo by dobré, keby si aj on tento prístup osvojil, ale zrejme to nie je v jeho silách. Občas preto porozpráva do médií alebo napíše na svoj Facebook všeličo. Naučil som sa to ale ignorovať a celkom to prospieva.

Nebudem sedieť v jednej vláde s Igorom Matovičom. Ak bude vznikať nejaká budúca vláda, v ktorej bude aj SaS a OĽaNO, tak jeden z nás dvoch súčasťou tej vlády nebude.

Šli by ste s ním do ďalšej vlády?

Nie. Nebudem sedieť v jednej vláde s Igorom Matovičom. Ak bude vznikať nejaká budúca vláda, v ktorej bude aj SaS a OĽaNO, tak jeden z nás dvoch súčasťou tej vlády nebude.

Ako hodnotíte doterajšiu činnosť prezidentky?

Nechcem povedať, že neexistuje najmenší dôvod na kritiku, ale napriek tomu ju vnímam ako človeka, ktorý veľmi dobre vykonáva svoj úrad, robí dobré meno krajine v zahraničí a plní úlohy plynúce z ústavy. Dokonca aj to, že sa vyjadruje a občas aj veľmi jasne k vnútornej politike, považujem za prospešné a správne.

A ako sa vám s ňou spolupracuje?

Musím povedať, že veľmi dobre, lebo je to človek, ktorý sa správa nanajvýš korektne. My máme málo dohôd, ale ak sme nejaké mali, tak všetky zatiaľ pani prezidentka dodržala a ja sa snažím o to isté. Aj keď nemáme intenzívnu spoluprácu na dennej báze, tak ja si ju pochvaľujem.

Čo hovoríte na status podpredsedu parlamentu Gábora Grendela, v ktorom podozrieval prezidentku a Petra Pellegriniho, že mali mať tajné stretnutie, na ktorom sa mali rozprávať o premiérovi Eduardovi Hegerovi? Doslova Napísal: „Keby dolaďovali svoje najbližšie kroky v prospech opozičného lídra Pellegriniho a v neprospech premiéra Hegera, nevyzeralo by to inak.“ Ako to vy vnímate?

Že občas sa aj majster tesár utne. Gábora Grendela vnímam ako veľmi rozvážneho, kľudného, kultivovaného politika. Celé roky takto vystupuje, ale niekedy sa nezadarí a napíše takýto status. Stáva sa aj v lepších rodinách. Nevidím dôvod to nejak ďalej rozmazávať, ale chcem na záver doplniť, že s týmto jeho pohľadom nesúhlasím.

Trojkoalícia bez Sme rodina?

V stredu ste v relácii Braňo Závodský naživo povedali, že ak hnutie Sme rodina blokuje kľúčové reformy, tak vy by ste na mieste Borisa Kollára v takej koalícii nebol. Myslíte si, že by ste vedeli dovládnuť aj v trojkoalícii?

Myslím si, že áno. Bolo by to náročnejšie, ale zároveň aj úprimnejšie a viacej by nás to zcelilo. Každopádne, ja by som nebol v koalícii, kde by som nepodporoval kľúčové veci. Aký to má potom zmysel?

Minister hospodárstva SR Richard Sulík počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 17. december 2021. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Boris Kollár je naopak toho názoru, že by bez hnutia Sme rodina koalícia nevydržala, lebo so 74 poslancami sa podľa jeho slov nedá vládnuť a nedá sa stále spoliehať na podporu dvoch nezaradených poslancov Miroslava Kollára a Tomáša Valáška.

Ako hovorím, bolo by to omnoho ťažšie, ale tak neočakávajte, že na každú jednu otázku budeme mať presne rovnaký názor. Navyše, on keď je na opačnej strane tej situácie, tak si musí myslieť to, čo hovoril a ja si musím myslieť to, čo hovorím ja.

Ak by Sme rodina vystúpila z koalície, ostatné posty, ktoré jej prináležia, by ste si prerozdelili s koaličnými partnermi. O ktoré by mala záujem strana SaS?

Je to veľmi hypotetická otázka a zatiaľ som nad tým neuvažoval.

Vydržíme, iba žeby sme nevydržali. Je to také nevyspytateľné a je tam príliš veľa otáznikov, ale celkovo tie predpoklady na to, aby sme pod vedením Eduarda Hegera vydržali, sú celkom dobré.

Vydrží teda koalícia do konca volebného obdobia?

Áno. Vydržíme, iba žeby sme nevydržali. Je to také nevyspytateľné a je tam príliš veľa otáznikov, ale celkovo tie predpoklady na to, aby sme pod vedením Eduarda Hegera vydržali, sú celkom dobré.

S ktorými politickými subjektami vylučuje SaS spoluprácu?

So Smerom, s SNS a so stranou Mariana Kotlebu. Spoluprácu s týmto troma stranami vylúčil kongres SaS, ktorý je náš najvyšší orgán a jeho rozhodnutia sú záväzné, aj pre mňa ako predsedu strany a štatutára.

Čo tak strana Hlas-SD Petra Pellegriniho?

Neviem si predstaviť túto spoluprácu.

Žilinka? Nie je to čierne a biele

Generálny prokurátor Maroš Žilinka je prvý rok vo funkcii. Ako hodnotíte jeho doterajšiu činnosť?

Niekto sa ma pýtal, že ako hodnotím jeho mediálne výstupy, tak som ho oznámkoval tak na štvorku. S médiami by mal komunikovať viac a otvorenejšie, keďže je to veľmi vplyvná pozícia v štáte. No a čo sa týka jeho rozhodnutí, ja neviem úplne všetky posúdiť. Zároveň neznamená, že rozhodnutie, ktoré sa mi na prvý pohľad ako právnemu laikovi nepáči, je zlé. Pokojne môže byť niekoľko jeho rozhodnutí, ktoré boli vnímané ako kontroverzné, ale nakoniec zákon presne také niečo vyžadoval. Napríklad pri Vladimírovi Pčolinskom, ktorý nemal čo byť sedem mesiacov v kolúznej väzbe, lebo tam išlo o jednoduchý trestný čin, z ktorého bol on obvinený. Vypočuť svedkov a zaistiť dôkazy predsa nemôže trvať sedem mesiacov. To, že v tomto prípade uplatnil generálny prokurátor paragraf 363 Trestného poriadku preto považujem za správne. Ale to, že zamedzil tomu, že už nemôže byť v tejto veci s týmito dnešnými dôkazmi obvinený a postavený pred súd, to nepovažujem za správne. Nie je to čierne a biele.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 17. december 2021. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Naďalej teda prebiehajú v koalícii rokovania o paragrafe 363?

Nateraz sú uzavreté, lebo náš poslanec Alojz Baránik to predložil a v parlamente to neprešlo.

To vnímate ako?

Že sa nenašla podpora pre verziu, ktorú predložil on. O šesť mesiacov to tam ale bude opäť na stole, lebo sa možno nájde také znenie novely, ktoré bude pre väčšinu akceptovateľné.

Platí, že povediete stranu SaS ako volebný líder aj v najbližších parlamentných voľbách?

Áno.

A v kom si viete predstaviť budúceho lídra SaS?

To nebudem teraz hovoriť. Môj mandát predsedu strany trvá do septembra 2023 a budem sa snažiť naďalej dobre viesť stranu.