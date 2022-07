Sulík trvá na odchode Matoviča z vlády, SaS postavila tím na vyjednávanie novej koaličnej zmluvy (video)

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) jednomyseľne prijala vo štvrtok 28. júla na Republikovej rade SaS rozhodnutie, aby líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič odstúpil zo svojej funkcie a odišiel z vlády.

Rozvrat verejných financií

Ak Matovič do septembra neodíde, vládu opustia všetci ministri za SaS. Na tlačovej besede o tom informoval predseda strany Richard Sulík.

Dôvodom je podľa Sulíka „rozvrat verejných financií, schvaľovanie hlúpych, až škodlivých vecí za pomoci fašistov a znásilňovanie legislatívneho procesu“.

Nový vyjednávací tím

Dodal, že súčasný stav nie je únosný a na republikovej rade dali splnomocnenie novému tímu, ktorý bude vyjednávať o novej koaličnej zmluve. „Tím bude zložený z troch členov. Pôjde o ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga, súčasťou budem aj ja,“ dodal Sulík.

Predseda SaS tvrdí, že nový tím bude vyjednávať iba o zmluve, ktorej súčasťou nebude minister financií Igor Matovič. „Kolegovia z OĽaNO teraz stoja pred rozhodnutím, či uprednostnia stranícky záujem, a teda budú stáť pri Matovičovi, alebo uprednostnia záujem Slovenska pred menšinovou vládou,“ doplnil líder líberálov.

Strana SaS je pripravená vstúpiť do „novej koalície, ktorá dokončí toto volebné obdobie so cťou a rozvážnosťou“. Sulík tvrdí, že už veľakrát od svojich zásad ustúpili. Priznal, že Matoviča už v minulosti kontaktoval, aby sa uzmierili, no predseda OĽaNO si stále stál za svojím.