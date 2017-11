Súper zo Zemplína nesadol Zlatomoravčanom, zápas poznačil aj konflikt medzi Mateusom a Božokom

ZLATÉ MORAVCE 26. novembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Zlatých Moraviec v najvyššej slovenskej súťaži nezvíťazili nad Michalovcami ani na ôsmy pokus (bilancia: 0 – 3 – 5, skóre 5:14), doma pri Žitave podľahli Zemplínčanom aj v sobotňajšom dueli 17. kola Fortuna ligy – tentoraz tesne 0:1.

Jediný gól strelil v 41. min Martin Koscelník, ktorý po hlavičke spoluhráča Sadama Sulleya a zákroku brankára domácich Pavla Kováča dorazil loptu do jeho siete. „Východniari“ naplno zabodovali, hoci viac ako jeden polčas hrali v oslabení bez vylúčeného Martina Kolesára, ten videl v 43. min druhú žltú kartu a musel predčasne odísť z ihriska.

FC ViOn si veľmi skomplikoval situáciu v súvislosti s možnosťou dostať sa po 22. kole do elitnej šestky, ktorá bude súperiť o majstrovský titul a miestenky do európskych pohárov.

Obrane chýbala kvalita

„Cez týždeň som nad tým premýšľal. Je to len štatistika, neviem, či to hráči vnímali. Michalovce akoby sa na ViOn-e vždy chytili. Znovu sa potvrdilo, že tento súper nám nejakým spôsobom nesedí a v prvej lige sme ho ešte nezdolali,“ cituje web profutbal.sk slová kormidelníka Zlatomoravčanov Juraja Jarábka, ktorého sklamali najmä ofenzívni hráči:„Nehrali tak, ako majú hrať. Nebudem menovať, oni vedia, koho mám na mysli. S takýmito výkonmi však nemôžeme vyhrávať, chýbala kvalita. Škoda, sme smutní, ale ideme ďalej. Musíme zdvihnúť hlavy.“

Kouč Michaloviec Anton Šoltis bol pochopiteľne spokojnejší:„Vypracovali si nejaké menšie šance, po jednej z nich sme sa dostali do vedenia. Škoda následného vylúčenia Kolesára, po ktorom sme sa už viac zamerali na defenzívu. Druhý polčas chlapci odbojovali, za čo ich musím pochváliť. Bolo to z našej strany prakticky len o defenzíve, nedokázali sme dotiahnuť žiadne brejkové situácie. Hráči to odmakali a domov sme si odviezli tri body.“

Konflikt na záver zápasu

Sobotňajší zápas v Zlatých Moravciach sa niesol v nervóznom duchu, s konfliktom na záver. Hlavnými postavami boli domáci Mateus de Oliveira Silva a hosťujúci Miroslav Božok.

Druhý menovaný 33-ročný michalovský krídelník mal údajne na brazílskeho stredopoliara FC ViOn rasisticky zaútočiť, čo ten nenechal len tak. Mateus videl žltú kartu. Rozhodcovia zo strany Božoka nezaregistrovali žiadne útoky na adresu 23-ročného rodáka zo Sao Paula.

„Niekto by mal toto celé vyriešiť a vyvodiť dôsledky. Božok ma od úvodného hvizdu rasisticky urážal. Na zápase som mal rodinu a v žiadnom prípade nemôžem akceptovať, aby počúvali nadávky namierené proti mne len pre to, že farba mojej pleti je iná,“ povedal poriadne rozladený Mateus de Oliveira Silva pre RTVS.

Tréner svojmu zverencovi veril

„Ja som to nevidel, ale Mira som sa na to pýtal a povedal mi, že nič vážne neurobil. K niečomu asi medzi nimi došlo, no neviem k čomu,“ komentoval diplomaticky michalovský lodivod Anton Šoltis. Na pozápasovej tlačovej konferencii nemal viac informácií ani tréner FC ViOn, svojmu brazílskemu zverencovi však veril.

„Určite sa nevytočil len tak, z ničoho nič. Ale nemá dôkaz, zatiaľ čo on súpera udrel. Bude sa to riešiť, Božoka riešiť nebudú. Je to o skúsenosti, o charaktere hráča a tiež súčasť športového boja, futbalista by mal podobné reči ustáť,“ uviedol Juraj Jarábek a dodal:

„Viem, že je to ťažké, keď niekto niekoho rasisticky uráža. Ja Mateusovi verím. Mira Božoka poznám ešte z Ružomberka, je to provokatér číslo jeden. Ale je to súčasť jeho taktiky. Rozhodcovia nič nepočuli, len videli, že Mateus bol ako nepríčetný…“