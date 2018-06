Švajčiari by chceli ešte na MS v Rusku prekvapiť, trénera Petkoviča trápi vyradenie dvoch hráčov

NIŽNIJ NOVGOROD 28. júna (WebNoviny.sk) – Švajčiari nečakane vycúvali zo súboja na diaľku s Brazílčanmi o prvé miesto v E-skupine majstrovstiev sveta vo futbale. Namiesto naháňania skóre v dueli s Kostaričanmi v Nižnom Novgorode uhrali iba remízu 2:2, ale aj tak bezpečne postúpili do osemfinále proti Švédom.

„Cieľ sme splnili, hoci na konci skupinovej fáze sme chceli zvíťaziť. Nie všetko v zápase s Kostarikou zapadlo do seba podľa našich predstáv, hoci som sa od svojho príchodu na trávnik veľmi snažil,“ priznal Josip Drmič.

Nešťastný vlastný gól

Práve z jeho kopačky v 88. min padol druhý gól Švajčiarska, ale v tretej minúte nadstaveného času sa pani šťastena nepekne zahrala s Helvétmi. Kostaričan Bryan Ruiz síce nepremenil pokutový kop, ale lopta sa po jeho strele odrazila od brvna bránky do hlavy brankára Yanna Sommera a napokon skončila za ním v sieti.

Len traja brankári v celej histórii MS vo futbale si strelili vlastný gól – španielsky velikán Andoni Zubizarreta proti Nigérii v roku 1998, Hondurasan Noel Valladares v roku 2014 proti Francúzsku a aktuálne aj Sommer v súboji s Kostarikou.

„Ten gól bol nešťastný, ale koľko toho Sommer pochytal? Môžeme mu len ďakovať, čo všetko pre nás urobil v tomto zápase. Určite sa musíme zlepšiť, ak chceme byť úspešní v osemfinále proti Švédom. Môžeme sa stať prekvapením týchto majstrovstiev, ale nie s výkonom zo zápasu s Kostarikou,“ myslí si strelec prvého gólu Švajčiarska Blerim Džemaili. „Čaká nás regenerácia, analýza hry súpera a potom Švédi. Pokúsime sa pripraviť čo najlepšie,“ podotkol Drmič.

Minimálny cieľ

Švajčiari sú pravidelným účastníkom majstrovstiev sveta vo futbale a pravidelne aj postupujú do vyraďovacej fázy. Za posledných 24 rokov sa im to podarilo štyri razy (1994, 2006, 2014, 2018), ale ani raz sa neposunuli z osemfinále do štvrťfinále. V najlepšej osmičke boli síce už trikrát, ale ešte v rokoch 1934, 1938 a 1954.

„Osemfinále je náš minimálny cieľ, ktorý sme už dosiahli. Vždy chcem s mužstvom dosiahnuť čo najviac. Nevidím dôvod, prečo by sme nemohli zdolať Švédov. Máme veľkú kvalitu v tíme, ale občas ulietame, namiesto toho, aby sme stáli nohami pevne na zemi. Maximálne však dôverujem tejto partii futbalistov,“ uviedol bosniansky kouč vo švajčiarskych službách Vladimir Petkovič na webe 20min.ch.

Zbytočné žlté karty

Petkoviča trápi disciplinárne vyradenie dvoch dôležitých hráčov defenzívy – kapitána Stephana Lichtsteinera a stopéra Fabiana Schära pre zbytočné žlté karty, ale nechce to komentovať ako niečo negatívne: „Je mi to ľúto, ale náš tím to môže posilniť. Viac sa zomkneme.“

Zatiaľ čo Švajčiari hladko postúpili medzi 16 najlepších, Kostaričania sa napokon vyhli tomu, aby ako jediný tím na MS 2018 neskórovali. Ich dva góly do siete Švajčiarska napokon znamenali zisk bodu. Jediným tímom s nulou na konte bodov na konci súperení v základných skupinách zatiaľ zostáva Egypt.

„Myslím si, že za výkon, ktorý sme predviedli proti Švajčiarom, sme si nezaslúžili prehrať. Výsledok je teda spravodlivý,“ vyhlásil tréner Kostariky Óscar Ramírez.

