Švajčiari v zápase o tretie miesto porazili Kanaďanov a majú olympijský bronz

aktualizované 23. februára 12:16

PJONGČANG 23. februára (WebNoviny.sk) – Reprezentanti Švajčiarska získali bronz v curlingu mužov na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

V piatkovom dueli o 3. miesto zvíťazili 7:5 nad Kanaďanmi, duel ukončili po 9. zmene. Švajčiari v 7. zmene uspeli 2:0 a odskočili na 6:3.

„Veril som, že môžeme získať medailu, no vedel som, že to bude veľmi, veľmi náročné. Kedykoľvek som šiel do jedálne, videl som všetkých tých športovcov, ako ukazujú medaily rodine a priateľom. To bolo trochu zväzujúce. Mal som pocit, akoby bolo treba vyjsť na vysokú horu,“ povedal švajčiarsky reprezentant Peter de Cruz, citoval ho olympijský informačný servis.

V sobotňajšom finále proti sebe nastúpia o 7.35 h SEČ (15.35 h miestneho času) výbery Švédska a USA.

ZOH 2018 v Pjongčangu

CURLING