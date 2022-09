Sýkora sa dostal do hlavného kempu Rangers. Splnil sa mu sen a chce zanechať dobrý dojem, trápi sa však pre Nitru

Slovenský hokejista Adam Sýkora má za sebou kemp nováčikov klubu New York Rangers zo zámorskej NHL. Vo dvoch zápasoch proti Philadelphii Flyers nebodoval, ale dostal pozvánku aj do hlavného prípravného kempu „jazdcov“ pred začiatkom sezóny 2022/2023.

V nej by mal 18-ročný útočník hrať za HK Nitra v slovenskej extralige, úradujúcemu vicemajstrovi vôbec nevyšiel vstup do jubilejného 30. ročníka súťaže.

Sýkora do toho chce dať maximum

„Som veľmi rád, že sa mi to podarilo, ale tá cesta sa začne až teraz. To už budú v kempe najlepší a konkurencia bude úplne iná. Dám do toho maximum a hoci viem, že nádej na prvý tím je veľmi malá, skúsim to. Pre mňa je pocta už len to, že sa objavím v tomto kempe. Chcem zanechať dobrý dojem,“ povedal Sýkora o kempe nováčikov pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Prvé duely v drese tímu z Manhattanu si užil.

„Pre mňa bolo fantastické a neuveriteľné môcť si na seba prvýkrát obliecť zápasový dres NY Rangers. Bolo to, samozrejme, veľmi ťažké, ale ja som sa to snažil hlavne maximálne užiť. Hoci nám tieto zápasy výsledkovo nevyšli, nabral som veľké skúsenosti a ja si to veľmi cením. Je to neskutočná organizácia. Jedna z najlepších v NHL. Snažím sa preto užiť si každučký moment v New Yorku,“ pokračoval piešťanský rodák, ktorého si „Blueshirts“ vybrali na tohtoročnom drafte nováčikov v druhom kole z celkového 63. miesta.

Splnil sa mu detský sen

Sýkora priznal, že sa mu splnil detský sen, keď sa stretol s hviezdami Rangers, vrátane slovenského brankára Jaroslava Haláka.

„Už ako malý som sníval o tom, že sa raz ocitnem v jednej šatni s takými hráčmi. Teším sa na to, ako proti sebe nastúpime v zápasoch v kempe. S Jarom Halákom sme si už podali ruky a zoznámili sme sa. Ešte sa až tak veľmi nepoznáme, ale teším sa, že tu budem mať Slováka. Rovnako tak ma teší prítomnosť a pomoc zo strany českých hráčov Filipa Chytila a Libora Hájeka,“ povedal úradujúci vicemajster Slovenska.

HK Nitra pomôže nájsť stratenú formu

Nitranom sa nevydaril začiatok aktuálneho extraligového ročníka, po dvoch vysokých prehrách sú na dne tabuľky bez bodového zisku. Sýkora verí, že svojmu materskému klubu pomôže nájsť stratenú formu.

„Sledoval som oba zápasy Nitry. Výsledky ma nepotešili a viem, že chlapci sa trápili v koncovke. Ja im však verím a dúfam, že to bude už len lepšie a lepšie. Verím, že keď sa vrátim, tak nám to pôjde a urobíme aspoň taký pekný výsledok ako v minulej sezóne,“ dodal autor dvoch gólov na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku.