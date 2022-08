Takto sa to robí do psej matere! Kopol si Matovič do Sulíka, ale neskôr svoj status zmazal

Líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič si mal na sociálnej sieti Facebook opäť potrebu kopnúť do ministra hospodárstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Neskôr však svoj status zmazal.

„Gratulujem maďarskému ministrovi hospodárstva k tomu, že neštrajkuje a pracuje… Takto sa to robí do psej matere! Megainvestícia 5-krát väčšia ako Volvo. Maďari idú ako rakety a my popri nich vyzeráme ako chudobní príbuzní,“ napísal Matovič v reakcii na správu, že čínska firma CATL postaví v Maďarsku továreň na výrobu batérií za 7,3 miliardy eur, ktorá by mala byť najväčšou svojho druhu v Európe.

Primitívna demagógia

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) reagovala, že Matovič naďalej škodí Slovensku. Na veľkú baterkáreň na Slovensku nemáme podľa sulíkovcov ani miesto, ani ľudí, ani energetickú kapacitu.

„Matovičovi s Kremským (šéf hospodárskeho výboru) to však neprekáža a šíria primitívnu demagógiu a znevažujú prácu všetkých okolo seba,“ uviedla SaS na sociálnej sieti Facebook.

Hlúpa urážka

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pripomenul Matovičovi, že sa veľmi rád pri prezentácii kľúčovej investície Volvo postavil na tlačovku vedľa Sulíka.

„Takéto vyjadrenie ministra financií je hlúpa urážka partnerov z Volva (ďalšia v poradí po urážkach prezidentky, ministrov, občanov, učiteľov, novinárov a podobne). Mal by vedieť, že Slovensko by sa na takéhoto investora muselo pripravovať omnoho dlhšie než trvá táto vláda,“ uviedol Gröhling.

Presne pre toto by mal Matovič podľa Gröhlinga konečne odísť z vlády. „Nevie žiť bez neustáleho konfliktu, klamstiev, urážania ostatných a robí to od prvého dňa,“ kritizuje minister školstva a je zvedavý, kedy si konečne aj koaliční kolegovia uvedomia, že pri takomto správaní ministra financií sa fungovať nedá.