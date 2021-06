Tarkovič si stojí za svojimi rozhodnutiami na ME vo futbale, z funkcie trénera neplánuje odstúpiť (video)

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič uznal, že dva góly z dvoch striel na bránku v troch zápasoch na majstrovstvách Európy, je veľmi málo.

Na druhej strane sa na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave snažil obhájiť všetky svoje rozhodnutia o nominácii hráčov na zápasy ako aj výrazne defenzívny až pasívny štýl hry svojich zverencov na Euro 2020.

Problém slovenského futbalu

„Súhlasím, že prechod do útoku je to, čo musíme riešiť. Nie je to len problém tohto turnaja či rozbiehajúcej sa kvalifikácie majstrovstiev sveta, ale dlhodobý problém slovenského futbalu. Na pozícii klasického útočníka nemáme dnes hráča z dobrého klubu, ktorý v ňom pravidelne hráva a strieľa góly. Je preto na polemiku, či nastúpiť s klasickým útočníkom alebo nie. Po penalte od Švédov sme zmenili systém v útoku, ale nemyslím si, že sa zmenil náš spôsob hry v útoku. Viacerým naším hráčom momentálne chýba herná prax,“ uviedol Štefan Tarkovič.

Reprezentačný kormidelník zdôraznil, že napriek záverečnému výprasku od Španielov (0:5) a predčasnému odchodu z ME už po základných skupinách, si stojí za všetkými rozhodnutiami, ktoré urobil s hráčmi.

Taktický zámer mu nevyšiel pri Španielsku

„Bol som a som o nich stopercentne presvedčený. Keď zápas nevyjde, kritizujú sa všetky vstupy, ktoré sa urobili… Je logické, že tých otázok je veľa, ale pred zápasom by som nič inak neurobil. Prílišná pasivita v hernom prejave? Čo je odvážnejší taktický plán? Keď mužstvo nie je schopné eliminovať ofenzívnu kvalitu súperových hráčov ako sú Lewandowski, či Švédi Forsberg a Isak, asi musíme hrať v defenzívnom bloku. Keby sme zahrali proti Poliakom a Švédom naivne a otvorene a prehrali 0:3 všetky zápasy, asi by ste ma za to kritizovali… Nám sa podarilo eliminovať útočné esá súperov vo dvoch zápasoch, preto si vážim, ako sme hrali v obrane. Môj taktický zámer nevyšiel iba v zápase so Španielmi, kde sme do prestávky prehrávali 0:2. Myslel som si, že úspech nad Španielmi vedie cez dobrú organizáciu hry a nechcel som narušiť celistvosť obranného bloku ako takého. Preto som nesiahol k zmenám v zostave. Vývoj zápasu však zmenil túto filozofiu,“ skonštatoval Tarkovič.

Podľa vlastných slov si dobre uvedomuje, že netrafiť bránku v dvoch zápasoch je zlá vizitka reprezentácie. A preto treba do budúcnosti rýchlo začať riešiť prechodovú fázu do útoku.

Zatiaľ nepadli závery

Bude to ešte aj s dlhoročnými ťahúňmi, ale už dávno tridsiatnikmi Marekom Hamšíkom, Jurajom Kuckom, Tomášom Hubočanom a Petrom Pekaríkom v zostave? „Nejaké rozhovory sa už uskutočnili, ale zatiaľ nepadli závery o týchto hráčoch,“ podotkol Tarkovič.

Futbalový odborník, ktorý na predchádzajúcom európskom šampionáte vo Francúzsku 2016 robil asistenta Jánovi Kozákovi st., odmietol odpovedať na otázku, či cíti dostatočnú dôveru vo vedení SFZ, aby pokračoval vo svojej funkcii pri národnom tíme. „Už som na to odpovedal predtým a nebudem sa opakovať,“ reagoval.

Naši hráči sa nepresadzujú v kluboch

Na margo pokazeného záveru skupinového vystúpenia proti Španielom a neúčasti Slovenska medzi 16 najlepšími mužstvami ešte dodal:

„Momentálne sme na 36. mieste na svete a ja som presvedčený o tom, že FIFA ranking je objektívny obraz výkonnosti družstva v rámci určitého časového obdobia. Najväčší problém je ten, že naši hráči sa nepresadzujú v kluboch, nemajú dostatočné sebavedomie a hernú kondíciu. Aj preto sme si na ME neutvorili viac šancí na góly. Ja určite chcem, aby naša hra vyzerala inak a budeme ro riešiť. K prípadným novým hráčom v reprezentácii sa zatiaľ nebudem vyjadrovať, lebo najbližšie kvalifikačné zápasy o postup na MS 2022 sú ešte veľmi vzdialené.“