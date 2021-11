Tatranskí hotelieri sa tešia zo zmeny opatrení. Ľudí prosia, aby sa zdržali slovných útokov

Za dobrú správu pre cestovný ruch a gastro označili tatranskí hotelieri možné otvorenie reštaurácií či ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre očkovaných a ľudí po COVID-e. Ide o súčasť balíka opatrení, ktoré by mali platiť v praxi čoskoro, po definitívnom schválení.

Ako ďalej tlmočila názory podnikateľov v cestovnom ruchu pre agentúru SITA Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, určite to pomôže zachrániť zimnú sezónu.

Podľa jej slov by síce všetci v odvetví cestovného ruchu boli najradšej, ak by mohli služby poskytovať všetkým zákazníkom bez rozdielu, no uvedomujú si vážnosť situácie a rozhodnutie vítajú.

OTP režim zamestnancov

Zákon, ktorý zavádza zásadné opatrenia v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, schválila vláda v stredu. Do parlamentu ide v skrátenom legislatívnom konaní. Ako vo štvrtok informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) sa následne upravia ďalšie opatrenia.

Je medzi nimi aj spomínané otvorenie prevádzok a ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre zaočkovaných zákazníkov a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali COVID. Vláda zároveň odsúhlasila úpravu povinností prevádzkovateľov. Tí budú musieť kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov a dvakrát týždenne ich testovať.