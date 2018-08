Telekom vyrúbal ministerstvu školstva pokutu niekoľko stotisíc eur, zmluvu podpísal Draxler

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Rezort školstva dostal pokutu 790-tisíc eur v súvislosti s projektom Infovek 2, teda internetovým pripojením v školách. Potvrdila to ministerka školstva Martina Lubyová.

„Dostali sme rozhodnutie o pokute vo výške 790-tisíc eur, keďže ešte v roku 2015 podpísal minister Draxler zmluvu, ktorá namiesto toho, aby súťažila, bola urobená priamym rokovacím konaním a teda pokračovali s dodávateľom Telekomom,“ vysvetlila Lubyová s tým, že ministerstvo sa pravdepodobne už nemá ako odvolať, ale situáciu skúma s právnikmi.

Nevysúťažili poskytovateľa pripojenia

Ministerstvo školstva uzavrelo v roku 2010 zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2 a v septembri 2015 priamym rokovacím konaním predĺžili zmluvou projekt o rok, a to vo výške 5,7 milióna eur bez DPH.

„Dôvodom uzavretia zmluvy bolo, že v tom čase nebol vysúťažený nový poskytovateľ pripojenia. Verejné obstarávanie na nového poskytovateľa pripojenia, a teda verejné obstarávanie na Edunet_SK, bolo vyhlásené v decembri 2015. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK nebolo v tom čase ukončené, ministerstvo v septembri 2016 uzavrelo so spoločnosťou Slovak Telekom dodatok k zmluve, ktorým predĺžilo projekt Infovek 2 až do ukončenia implementácie projektu Edunet_SK,“ objasnil rezort školstva.

Napadli rozhodnutie ÚVO

Víťazom súťaže o nového poskytovateľa internetu sa stala spoločnosť Swan. Neúspešný uchádzač Slovak Telekom napadol na súde rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Krajský súd v Bratislave priznal žalobe odkladný účinok.

Ministerstvo sa o ňom dozvedelo 7. mája tohto roka, keď mu Slovak Telekom doručil list, ktorého prílohou bola kópia uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorým tento súd v odôvodnení zakázal ministerstvu uzavrieť zmluvu na EDUNET_SK so spoločnosťou SWAN. Podľa ÚVO bol výber nového poskytovateľa ministerstvom v poriadku, súd mu po odvolaní dal za pravdu.