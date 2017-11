Tenistka Caroline Wozniacka a hráč NBA David Lee sa zasnúbili

WASHINGTON 3. novembra (WebNoviny.sk) – Dánska tenistka Caroline Wozniacka a americký basketbalista David Lee sa zasnúbili. Dvadsaťsedemročná bývalá svetová jednotka to v piatok oznámila prostredníctvom twitteru.

Wozniacka v minulosti bola zasnúbená s írskym golfistom Rorym McIlroyom, no v roku 2014 sa rozišli. Tridsaťštyriročný Lee v drese Golden State Warriors v roku 2015 triumfoval v severoamerickej NBA.

Wozniacka v nedeľu získala najcennejšiu trofej vo svojej kariére – triumfovala vo dvojhre na koncoročnom výberovom šampionáte WTA Finals v Singapure.

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate❤️💍 @Dlee042 pic.twitter.com/TwDPJjoabA

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 3. novembra 2017