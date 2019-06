Tisícky ľudí v Hong Kongu protestovali proti kontroverznému zákonu, pripravili sa aj na zásah polície

aktualizované 12. júna, 8:14

HONGKONG 12. júna (WebNoviny.sk) – Legislatívna rada v Hongkongu odložila schôdzu o návrhu zmien zákona o vydávaní osôb podozrivých zo spáchania trestných činov. Stalo sa tak po tom, čo demonštranti zablokovali vstup do rady a sídla miestnej vlády.

Stretnutie sa malo začať v stredu o 11:00 miestneho času (5:00 stredoeurópskeho letného času), no ako oznámila tlačová služba vlády, zmenili to na neskorší čas, ktorý ešte určia. Členov rady o zmenenom čase stretnutia upovedomia, uvádza sa v stanovisku.

Tisícky demonštrantov sa v stredu ráno zišli v uliciach Hongkongu na proteste proti kontroverznému zákonu. Protestujúci, ktorí sú väčšinou mladí ľudia, zablokovali kľúčové cesty okolo vládnych budov. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred tým, ako mala Legislatívna rada – miestny parlament – rokovať o návrhu zákona o vydávaní osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny.

Masívne demonštrácie

Mnohí demonštranti prišli na protest pripravení na policajný zásah, s maskami a helmami. Ako informuje spravodajský portál BBC, polícia už proti účastníkom protestu použila slzný sprej a varovala, že je pripravená použiť aj silu.

Proti návrhu zákona sa vyslovilo v uplynulých dňoch mnoho skupín, vrátane škôl, právnikov či podnikov, a v obehu sú tiež stovky petícií. Viac ako 100 podnikov vrátane jedného magazínu oznámilo, že zatvoria prevádzky, aby ich zamestnanci mohli protestovať. Takmer 4 000 učiteľov zase ohlásilo štrajk.

Napriek rozsiahlej opozícii vláda tvrdí, že bude s návrhom ďalej pokračovať. Schválenie zákona by umožnilo vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny, kde by im podľa protestujúcich hrozili nespravodlivé tresty.

Vyhrážky smrťou

Vláda sľúbila právne záväzné záruky týkajúce sa ľudských práv a ďalšie opatrenia, ktoré by mali podľa nej zmierniť ich obavy. Finálne hlasovanie o návrhu zákona bude 20. júna a očakáva sa, že ho Legislatívna rada schváli.

Proti navrhovanej legislatíve protestovali už v nedeľu státisíce ľudí. Podľa organizátorov šlo o najväčší protest v Hongkongu za viac než desaťročie.

Polícia informovala, že v súvislosti s návrhom zákona vyšetrujú vyhrážky smrťou voči hongkonskej líderke Carrie Lam a členom ministerstva spravodlivosti. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.