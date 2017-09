Tom Hanks si zahrá v adaptácii románu Muž menom Ove

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) – Americký herec Tom Hanks si zahrá v adaptácii švédskeho bestselleru Muž menom Ove (2012) od Fredrika Backmana. Šesťdesiatjedenročný rodák z kalifornského Concordu sa na projekte bude podieľať aj ako producent.

Novinka sa zameria na hašterivého vdovca, ktorý všetkými pohŕda a niekoľkokrát sa neúspešne pokúsil o samovraždu. Jeho život sa však začne meniť, keď sa do jeho susedstva presťahuje rasovo zmiešaná rodina s dvoma dcérami, ktorá spustí kolotoč nečakaných udalostí.

Román sa dočkal aj švédskej adaptácie, ktorá tento rok získala dve nominácie na Oscara. Jej producentom bol Fredrik Wikstrom Nicastro, ktorý sa rovnakej funkcie ujme aj pri plánovanom americkom projekte. Okrem neho a Hanksa sa pod produkciu podpíšu aj Gary Goetzman a hercova maželka Rita Wilson.

Thomas Jeffrey Hanks

* je považovaný za jeden z najväčších talentov v Hollywoode. Na konte má dva Oscary – prvého získal v roku 1994 za hlavnú rolu v dráme Philadelphia (1993) a o rok neskôr si zlatú sošku prevzal za titulnú úlohu v snímke Forrest Gump (1994).

Vyslúžil si aj ďalšie tri nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied, a to za herecké výkony vo filmoch Veľký (1988), Zachráňte vojaka Ryana (1998) a Stroskotanec (2000). Svoj hlas prepožičal Woodymu v sérii animákov Toy Story z rokov 1995, 1999 a 2010.

Je známy napríklad aj z filmov Veľké víťazstvo (1992), Bezsenné noci v Seattli (1993), Apollo 13 (1995), Láska cez internet (1998), Zelená míľa (1999), Cesta do zatratenia (2002), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), Päť lupičov a stará dáma (2004), Súkromná vojna pána Wilsona (2007), Moja krásna učiteľka (2011), Atlas mrakov (2012), Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama (2013), Zachráňte pána Banksa (2013), Most špiónov (2015), Sully (2016) či The Circle (2017).

Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.