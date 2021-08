Transrodová vzpieračka Hubbardová pohorela na olympiáde v Tokiu, napriek tomu sa zapísala do histórie

Kontroverzná novozélandská vzpieračka Laurel Hubbardová nedosiahla na cenný kov v kategórii nad 89 kg na olympijských hrách v Tokiu.

Vypadla z ďalších bojov

V úvode pondelkovej súťaže a svojej olympijskej premiéry zaznamenala hneď tri neúspešné pokusy, keď postupne v trhu sa jej nepodarilo nad hlavu dostať 120 a dvakrát 125 kg, vypadla tak z ďalších bojov.

Štyridsaťtriročná Hubbardová je prvým transsexuálnym športovcom so štartom na olympijských hrách. Do roku 2012 vystupovala ako chlap, no potom sa rozhodla pre zmenu pohlavia. Jej „predchodca“ Gavin Hubbard bol dokonca rekordérom Nového Zélandu v kategórii do 105 kg.

Dávka kontroverzie

„Je samozrejmé, že moju účasť na týchto hrách sprevádza aj istá dávka kontroverzie. Chcela by som sa však poďakovať Medzinárodnému olympijskému výboru, pretože si myslím, že jeho predstavitelia potvrdili oddanosť princípom olympizmu. Ukázali, že šport je pre všetkých ľudí. Je inkluzívny. Je prístupný,“ povedala po pondelkovej súťaži Hubbardová a poďakovala tiež Medzinárodnej federácii vzpierania a japonským organizátorom za prípravu hier počas mimoriadnych okolností pandémie COVID-19.

Zlato v pondelok napokon získala Číňanka Li Wen-wen, ktorá v trhu, nadhode aj dvojboji stanovila nové olympijské rekordy (140 kg + 180 kg, 320 kg).