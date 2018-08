Aktualizované: AS Trenčín postúpil do 3. predkola Európskej ligy, vyzve holandského giganta

MYJAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo štvrtkovom odvetnom zápase 2. predkola Európskej ligy 2018/2019 v Myjave nad hráčmi poľského tímu Górnik Zabrze 4:1 a v súčte s minulotýždňovým triumfom v Sliezsku (1:0) si zabezpečili postup do ďalšej fázy kontinentálneho pohára číslo dva.

V nej sa mužstvo spod Čákovho hradu stretne s holandským veľkoklubom Feyenoord Rotterdam, kde majiteľ trenčianskeho klubu Tschen La Ling hrával v sezóne 1985/1986 a kouč AS Ricardo Moniz pôsobil ako asistent trénera na konci 90. rokov minulého storočia.

Európska liga 2018/2019 – 2. predkolo (odveta)

štvrtok

AS Trenčín (SR) – Górnik Zabrze (Poľ.) 4:1 (2:0)

* prvý zápas 1:0, do 3. predkola EL 2018/2019 postúpil AS Trenčín

Góly: 20. a 90. Čatakovič, 10. Angulo (vlastný), 59. Azango – 60. Smuga, ŽK: 23. El Mahdioui – 51. Matuszek, rozhodovali: Nilsen – Ytterland, Skjeseth Bashevkin (všetci Nór.)

Zostavy:

AS Trenčín: Šemrinec – Reuben Yem, M. Šulek, Lawrence, Skovajsa – Čatakovič, El Mahdioui (90.+ Van Arnhem), Zubairu – Sleegers, Antonio Mance (90.+ Umeh), Azango (86. Bukari)

Górnik Zabrze: Loska – Wolniewicz, Wisniewski, Dani Suárez, Gryszkiewicz – Liszka (46. Smuga), Žurkowski, Matuszek, Urynowicz (46. K. Nowak) – Angulo, Jesús Jiménez (73. Ryczkowski)