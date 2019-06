Video: Tréner Hapal po zápase v Baku žiaril spokojnosťou a nešetril chválou na kapitána Hamšíka

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal po zápase v azerbajdžanskom Baku proti domácemu národnému mužstvu v kvalifikácii ME 2020 žiaril spokojnosťou.

Tím spod Tatier zvládol pri Kaspickom mori úlohu favorita a po jednoznačnom výsledku 5:1 si pripísal druhé víťazstvo do tabuľky E-skupiny.

„Vedeli sme, že kto tu stratí body, bude mať problém v ďalšej fáze kvalifikácie. Preto sme spokojní, ako sme to zvládli,“ poznamenal Hapal po stretnutí pred zástupcami médií.

Základ dôležitého triumfu

Slovákom parádne vyšiel úvod stretnutia. Už v 8. min sa defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka preštrikoval pred domácu šestnástku a prízemnou strelou k pravej žrdi „odomkol azerbajdžanské hradby“. Do prestávky pridali hostia ďalšie dva góly a položili tak základy dôležitého triumfu.

„Nechcem znevažovať výkon Azerbajdžanu, ale dominovali sme vo všetkých činnostiach. Trochu ma mrzí inkasovaný gól, na druhej strane sme však na neho veľmi dobre zareagovali. Zvýšili sme na 3:1 a v druhom polčase to bol už koncert a otázka skóre. Dávam dolu klobúk pred hráčmi, pretože odohrali vynikajúci zápas,“ doplnil 49-ročný rodák z moravského Kroměříža.

Postavou zápasu bol kapitán Marek Hamšík. Tridsaťjedenročný „špílmacher“ slovenského mužstva zaznamenal 23. a 24. reprezentačný zásah, ktorými sa dostal pred doterajšieho streleckého rekordéra Róberta Vitteka.

„Chcel by som vyzdvihnúť Mareka Hamšíka, je to neskutočný profík. Prišiel s chuťou, elánom, výborne trénoval a v zápase naplno predviedol svoje umenie,“ podotkol Hapal na adresu dlhoročnej opory národného tímu.

Prekvapenie v základnej jedenástke

Hapal už na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii naznačil, že chystá jedno prekvapenie v základnej jedenástke. V nej sa nakoniec objavil 19-ročný tínedžer z MŠK Žilina Róbert Boženík, ktorý v reprezentačnom A-mužstve debutoval iba minulý piatok v prípravnom dueli s Jordánskom (5:1). Výkonom v spomenutom vystúpení si však vyslúžil Hapalovu dôveru v dôležitom utorňajšom zápase o kvalifikačné body.

„Boženík sa vpredu narobil. Mal aj dve gólové situácie – jednu mu chytil brankár a druhú zahodil. Je to však mladý chlapec a je dobré, že sme mu dali šancu. Do poslednej chvíle sme sa rozhodovali, čo by mohlo platiť na Azerbajdžan. Taktika nám vyšla do bodky. Mali sme aj variant s Dudom, ktorý mal skvelú sezónu v Herthe Berlín. Nakoniec sa na ihrisko dostal, ale až ako striedajúci hráč. Boženík je dynamickejší hráč ako Šafranko. Hral dobre aj proti Jordánsku, a preto sme sa rozhodli pre neho,“ objasnil Hapal Boženíkovu nomináciu na hrot slovenského útoku.