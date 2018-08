Tréner Trenčína pochválil svoj tím, v EL dokázal eliminovať najnebezpečnejšiu zbraň Górnika

MYJAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti slovenského tímu AS Trenčín víťazne zvládli aj odvetný zápas 2. predkola Európskej ligy 2018/2019 proti Górniku Zabrze.

Mužstvo spod Čákovho hradu nadviazalo na minulotýždňový triumf v Poľsku (1:0) a v Myjave prekonalo „baníkov“ ešte presvedčivejšie 4:1.

Eliminovali rýchle útoky

„Strelili sme góly rôznymi spôsobmi, po rýchlom protiútoku alebo zo štandardnej situácie. V polčasovej prestávke sme vedeli, že ešte stále nie je koniec, pretože Górnik je nebezpečný tím, ktorý dokáže urobiť rozdiel v zápase vďaka štandardkám. Museli sme preto správne vstúpiť do druhého polčasu. Keď sme strelili tretí gól, tlak z nás opadol,“ priznal po stretnutí kouč Trenčína Ricardo Moniz.

Podľa 54-ročného Holanďana bolo dôležité, že slovenský zástupca eliminoval silné stránky poľského protivníka. „Dokázali sme minimalizovať najnebezpečnejšiu zbraň Górnika – rýchle útoky po dlhých nakopávaných loptách za našu obrannú líniu,“ neskrýval radosť kormideník, ktorý v minulosti pôsobil aj v poľskej Ekstraklase na lavičke Lechie Gdansk (sezóna 2013/2014, pozn.).

Zaslúžená výhra a postup

„Stretnutie sa vyvíjalo podľa našich predstáv. Boli sme lepším mužstvom s loptou aj kombinačne. Vytvorili sme si viac šancí, strelili viac gólov. Výhra aj postup je v našich rukách zaslúžene. V Zabrze sme v určitých fázach mali šťastie, no už tam sme položili základ postupu. V odvete sme rýchlo strelili dva góly. Následne sa už celý tím dostal do pohody a v záverečných minútach súper dokonca pôsobil odovzdane. Ak by sme však dnes inkasovali ako prví, všetko mohlo byť inak,“ povedal podľa webu profutbal.sk brankár AS Igor Šemrinec.

Trenčín sa v 3. predkole EL stretne s holandským veľkoklubom Feyenoord Rotterdam, kde majiteľ trenčianskeho klubu Tschen La Ling hrával v sezóne 1985/1986 a kouč AS Ricardo Moniz pôsobil ako asistent trénera na konci 90. rokov minulého storočia. Ako upozornila RTVS, v tejto fáze však už Trenčania nebudú mať domáce prostredie na kopaniciach, ale pod Dubňom v Žiline. „Proti Feyenoordu to budú veľké zápasy pre celý slovenský futbal. Samozrejme, aj ja sa na ne teším,“ poznamenal Moniz. „Chceme zistiť, akú máme kvalitu a potenciál. Na súpera sa tešíme. Všetci viete, akých máme majiteľov, odkiaľ je tréner i niekoľko spoluhráčov. Bude to pre nás špeciálny dvojzápas,“ podotkol Šemrinec.

Ťažký moment pre Górnik

Trénera Górnika Marcina Brosza mrzelo, že jeho tím sa so súťažou rozlúčil už v 2. predkole. „Pre nás všetkých je to určite ťažký moment. Úlohou nás všetkých v klube bude teraz dostať sa z tejto situácie. Záležalo nám na tom, aby sme v predkolách EL účinkovali čo najdlhšie. Rozdiel medzi mužstvami bol dnes omnoho väčší ako v prvom zápase. Jedným z dôvodov bol aj rýchly inkasovaný gól. Nechcem polemizovať o tom, či postúpil futbalovo lepší tím. Predviedli sme však málo na to, aby sme súpera niečím prekvapili. Nevytvorili sme si príležitosti z hry ani zo štandardných situácií. Tento duel ukázal, že ak chceme dosahovať lepšie výsledky, je pred nami ešte veľa práce. Neľutujeme, že sme sa predstavili v Európskej lige. Mrzí nás akurát to, že sme v nej skončili tak skoro,“ povedal 45-ročný lodivod podľa webu roosevelta81.pl.

Górnik je 14-násobný poľský šampión, spoločne s Wislou Krakov rekordér tamojšej najvyššej súťaže. So slovenským súperom sa pred týmto dvojzápasom súťažne nestretol, ale pred vyše polstoročím vo vtedajšom Európskom pohári majstrov vo všetkých troch prípadoch ťahal za kratší koniec v konfrontáciách s československými zástupcami – pražskými tímami Duklou a Spartou. „Vybrali sme si slabší deň. Príliš rýchlo sme dostalo dva góly. Cez prestávke za stavu 0:2 som ešte veril, že s tým dokážeme niečo urobiť, ale tretí zásah nám pristrihol krídla. Želám Trenčínu veľa šťastia v ďalšom kole. Feyenoord je skvelá značka. Škoda, že ho neprivítame u nás v Zabrze, ale možno o rok alebo o dva sa nám to podarí,“ vyhlásil gólman Górnika Tomasz Loska.