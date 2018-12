Trénera „belasých“ Ševelu hnevá koniec v Európskej lige i Slovnaft Cupe, tímovosť hráčov ho teší

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava boli počas jesennej časti sezóny 2018/2019 v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige absolútne suverénni. „Belasí“ zimujú na prvej priečke s náskokom ôsmich bodov pred druhou Dunajskou Stredou.

Slovan v prvej časti ročníka nastrieľal najviac gólov spomedzi všetkých účastníkov elitnej slovenskej súťaže (47) a inkasoval najmenej (17). V kádri trénera Martina Ševelu je i aktuálne jednoznačne najlepší ligový strelec Andraž Šporar s 15 zásahmi.

Výrazné negatíva

Napriek tomu sú na jeseni Slovana i výrazné negatíva, klub sa rozlúčil s Európskou ligou i slovenskou pohárovou súťažou Slovnaft Cup.

„Čísla hovoria jasnou rečou – získali sme najviac víťazstiev, dali najviac gólov a najmenej inkasovali. Prvé miesto nám patrí právom. S ligovou jeseňou môžem vysloviť spokojnosť. Hnevá ma administratívne vypadnutie z pohára i to, že sme v Európskej lige nešli ďalej. V odvete s Rapidom síce už v tretej minúte inkasovali a stratili náskok z domáceho zápasu, ale ak by sme využili jednu z tisícpercentných šancí, ktoré sme mali, všetko mohlo byť úplne inak. Tak sa však hrá v Európe, súper potrestá každú chybičku a my musíme využiť šance, ktoré sa naskytnú,“ uviedol pre oficiálnu internetovú stránku Slovana Ševela.

Najviac ho tešila súdržnosť a jednota kolektívu v kabíne i na ihrisku. „O tímovosti hráči nielen hovorili, ale predovšetkým ju prejavili na ihrisku. Vo vyložených pozíciách ešte často hľadali lepšie postaveného spoluhráča, nehrali na svoje tričko, ale pre prospech celého tímu. Toto si veľmi cením. Myslím si, že mužstvo po tom, ako bolo v lete citlivo doplnené, našlo svoju tvár. Dokázali sme vytvoriť silný, jednoliaty tím, ktorý šiel v každom zápase za víťazstvom. Videl som neskutočnú túžbu v podaní hráčov vydať zo seba maximum a urobiť všetko pre úspech klubu.“ povedal 43-ročný kouč.

Bez prehry, ale s remízami

Slovan počas jesene ani raz neprehral, no štyrikrát remizoval. Všetky body stratil na Pasienkoch, ani raz nezaváhal na ihrisku súpera. „Analyzovali sme to s hráčmi i realizačným tímom. Vo vonkajších zápasoch sa naši súperi nezatiahli s ôsmimi-deviatimi hráčmi pred vlastnú bránu, ako sa tak často dialo, keď prišli do Bratislavy. Tým pádom sme po zisku lopty mohli rýchlejšie prejsť do ofenzívy, kde sme mali viac priestoru. Na druhej strane je to pre nás výzva, aby sme sa zlepšili aj doma. Predpokladám, že prídu súperi, ktorí budú len brániť a my budeme musieť dobýjať ich šestnástku. Musíme nájsť cestu ako prekonať takýto obranný val, aby sme doma boli rovnako úspešní ako vonku,“ zhodnotil Ševela.

Myslí si, že veľkým prínosom pre tím bol augustový príchod chorvátskeho stredopoliara Marina Ljubičiča. „Je skvelé, že vedenie klubu získalo Marina, pretože prišiel hráč s určitými futbalovými skúsenosťami a výborným čítaním hry. Vedel, kedy zrýchliť našu útočnú akciu, a kedy naopak podržať loptu a vypýtať si faul. Dal tri góly, čo je z pozície defenzívneho stredového hráča výnimočné. Marin je chlap s charakterom, ktorý sa na nič nehrá, vyžadovala z neho pokora a skromnosť. Presne takéto vlastnosti si na hráčoch najviac cením,“ povedal rodák z Mosta pri Bratislave.

Lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie

Úspešnú jeseň podčiarkli „belasí“ jednoznačným triumfom nad MŠK Žilina 5:2 v záverečnom 18. kole. „Po zápase som sa zverencom poďakoval za naozaj výnimočnú jeseň. Možno by som sa vrátil ešte do okamihov pred zápasom. Hráčom som povedal, že počas jesene už niečo ukázali a že chcem, aby si posledný zápas užili a ukázali ľuďom, že na náš futbal sa dá pozerať. A splnili to do bodky. Po zápase sme si ešte prešli individuálne tréningové plány na prechodné obdobie, ktoré hráči dostali, aby prišli na štart prípravy fyzicky fit. Hráčom som zaželal pekné prežitie sviatkov, nech si oddýchnu a strávia aj čas s rodinami,“ prezradil Ševela.

Napriek 46 bodom na konte Slovana progresívny tréner vie, že sezóna je ešte dlhá. „Jeseň je záväzkom, ktorý nás motivuje zvyšovať latku smerom nahor. Hráčov čaká v januári a februári tradičná zimná drina. Je dôležité s nimi hovoriť, aby pochopili, že je to pre ich vlastné dobro. Sami sme sa totiž presvedčili, že máme potenciál hrať lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Počas zimy sa budeme snažiť zlepšiť tieto komponenty, aby sme mužstvo opäť posunuli o úroveň vyššie,“ povedal.

Po sviatkoch hráči absolvujú neobľúbenú tvrdú zimnú prípravu. Na pokračovanie Fortuna ligy sa budú pripravovať vo vlasti i v zahraničí. „Štartujeme v domácich podmienkach, počas prvých dní prebehne aj fyzické testovanie hráčov. Následne odchádzame na Maltu, kde absolvujeme herné sústredenie a zahráme si na zaujímavo obsadenom podujatí. Po návrate do Bratislavy dostanú hráči na jeden deň voľno, a hneď v nedeľu 27. januára odlietame do Turecka na ďalšie dvojtýždňové sústredenie. Na kvalitné tréningy potrebujete aj dobré klimatické podmienky a kvalitnú prírodnú trávu. Tieto atribúty nám ponúknu práve tieto sústredenia, a verím, že sa dôkladne pripravíme na jarnú časť,“ uzavrel Ševela.