Trnavu čaká náročná odveta proti Crvenej zvezde, zabojuje o postup do play-off Ligy majstrov

TRNAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový šampión FC Spartak Trnava má pred utorňajšou domácou odvetou 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019 proti Crvenej zvezde Belehrad lepšiu východiskovú pozíciu ako srbský súper.

„Andeli“ v úvodnom stretnutí uhrali priaznivú remízu 1:1, v prípade prieniku do play-off LM budú mať istú minimálne účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. Zápas na Štadióne Antona Malatinského má výkop o 20.30 h SELČ a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Holanďan Serdar Gözübüyük.

Stretnutie je vypredané

„Vieme, aký súper proti nám stojí. Belehradský tím je favoritom, nemení na tom nič ani výsledok z prvého zápasu. Máme svoj cieľ, dobre postavenú hru, keď predvedieme podobný výkon v odvete a budeme aj trochu sebavedomejší, môžeme sa popasovať o postup,“ povedal pre web trnavskyhlas.sk 35-ročný útočník Spartaka Marek Bakoš, ktorý na belehradskej „Marakane“ rozbehol akciu pred vyrovnávajúcou trefou Erika Grendela.

Zverencov trénera Radoslava Látala budú opäť mohutne povzbudzovať tisícky divákov na tribúnach. Trnavský klub už pred niekoľkými dňami ohlásil, že stretnutie je vypredané. „Čaká nás odveta, ktorá bude možno náročnejšia ako prvý duel,“ podotkol podľa klubového webu stredopoliar Spartaka Erik Grendel.

Nakopol ich triumf nad Michalovcami

Trnavčanov pred odvetou s Crvenou zvezdou „nakopol“ aj sobotňajší ligový triumf nad Michalovcami (3:0), v ktorom kouč Látal oproti duelu v Belehrade nasadil do základnej zostavy až ôsmich nových hráčov. Jeden z nich, Rakúšan Fabian Miesenböck, si otvoril strelecký účet v trnavskom drese a jeho zásah sa napokon ukázal ako víťazný. „Hrať doma, na vypredanom štadióne, pred našimi temperamentnými fanúšikmi je niečo výnimočné. To sa ani nedá porovnávať trebárs s priaznivcami Rapidu Viedeň. Naši v Trnave sú naozajstní ´skalní´. Som naozaj zvedavý, ako nás budú hnať dopredu v odvete proti Belehradu,“ povedal pre web kleinezeitung.at 25-ročný rodák z Klagenfurtu, ktorý sa chce naučiť po slovenský a dúfa, že ak Trnava postúpi do play-off LM, bude sa môcť predstaviť vo svojej domovine.

Víťaz tejto konfrontácie nastúpi v ďalšej fáze proti lepšiemu z dua Red Bull Salzburg – Škendija Tetovo. V prípade vypadnutia bude Trnava čeliť Olimpiji Ľubľana alebo HJK Helsinki. „Ak by som prišiel do Rakúska so zahraničným klubom a postúpili by sme cez Salzburg do skupiny Ligy majstrov, bol by to absolútny vrchol,“ doplnil Miesenböck.

Crvena zvezda v pohárovej Európe už raz natrafila na slovenského súpera – a neuspela. V 3. predkole Európskej ligy 2010/2011 nestačila na Slovan Bratislava (1:2 doma, 1:1 vonku). V oboch dueloch nastúpil v drese „belasých“ v základnej zostave aj súčasný stredopoliar trnavského Spartaka Erik Grendel. Trnava predtým na kontinentálnej pohárovej scéne nastúpila proti tímu zo Srbska iba raz – v skupinovej fáze Pohára Intertoto 1996 doma zvíťazila nad Čukarički Belehrad (3:0).

Belehrad bude v odvete agresívnejší

Srbský tím hral svoj víkendový ligový zápas až v nedeľu, Spartak Subotica prekonal jednoznačne 3:0. Na prípravu na utorňajšie vystúpenie v Trnave tak má menej ako 48 hodín. „Bude to pre nás najdôležitejší zápas. Nemôžem sľúbiť žiadny výsledok, ale môžem povedať, že urobíme všetko pre to, aby sme vyhrali. Všetci si uvedomujeme dôležitosť tohto stretnutia a sme pripravení bojovať až do poslednej sekundy, aby sme dosiahli náš cieľ a priniesli radosť naším fanúšikom,“ povedal pre oficiálny web Crvenej zvezdy stredopoliar Veljko Simič.

„V odvete budeme hrať oveľa agresívnejšie, s väčšou túžbou zvíťaziť a som presvedčený, že strelíme viac gólov. V predošlých zápasoch sme dokázali, že vieme hrať výborný futbal. Chceme postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov, v Trnave budeme musieť ukázať našu kvalitu,“ nadviazal útočník Ben Nabouhane, v úvodnom meraní síl strelec jediného zásahu Belehradčanov.