Týždeň očami Pavla Urbana: Fico panikári, Matovič a Sulík sú ako dva kohúty

Koronavírus nedovolí, aby sme o tejto pliage nehovorili aj tento týždeň. Vicepremiér Richard Sulík sa pre protipandemické opatrenia opäť obul do predsedu vlády Igora Matoviča. A ten mu, ako obvykle, nezostal nič dlžný. Oveľa väčšie obavy má však Robert Fico.

Zatknutie jemu blízkych osôb akoby na ňom nechávalo trvalé následky. Už je znovu ten starý Fico, ktorý zúri na všetkých, keď mu veci nejdú tak, ako si predstavoval. K pohodliu mu nepridávajú ani najnovšie namerané preferencie jeho strane Smer-SD.

Matovič sa iste teší z úmyslu Rakúšanov

Celoplošné testovanie sa vydarilo, ale ešte stále nevieme, či malo aj nejaký význam. Kritici ho, samozrejme, stále spochybňujú. Zástancovia na druhej strane tŕpnu, či v nasledujúcich dňoch bude klesať počet ochorení na COVID-19. Nateraz sa potvrdili premiérove slová, že našu akciu pozorne sledovali v Európe.

Prvá odozva prišla z Rakúska. Tamojší kancelár Sebastian Kurz označil celoplošné testovane obyvateľov Slovenska ako absolútne úspešný príklad a zároveň oznámil, že na podobný krok sa chystajú aj v jeho krajine.

Čo na to odporcovia testovania? Určite povedia, že to nič nepotvrdzuje a rakúsky premiér sa možno rovnako zbláznil ako ten náš.

Tí, ktorí prídu protestovať do Bratislavy, nepovedia nič. Veď pravdepodobne nečítajú rakúske noviny a som presvedčený, že ani naše. Ide im jednoducho o to sa vykričať a trochu aj pobiť. Tentoraz sa k nim pripojí aj opozícia, aj keď ani sama nevie, čo tam bude robiť.

Sulík si znovu kopol do Matoviča

Predseda SaS a podpredseda vlády Sulík si znovu kopol do premiéra Matoviča. Stáva sa to už súčasťou slovenského pandemického folklóru. Veď o čom inom by médiá informovali. Žiadna nová policajná akcia, počet nakazených sa výraznejšie nemení, tak treba dať niečo novinárom, aby sa mali do čoho obuť.

Sulík verí, že jeho postoj k protipandemickým opatreniam mu prinesie ovocie. Zatiaľ sa mu darí, ale ostatný prieskum preferencií politických strán ukázal, že aj tam sa už situácia stabilizovala. SaS nepredbehla OĽaNO, ale Hlas-SD Petra Pellegriniho sa akosi vzďaľuje.

Vedomý si je toho aj šéf najsilnejšej koaličnej strany, ktorý ale stále verí, že ho výsledky testovania zachránia a občanom ukáže, že mal pravdu. Aj keď určite nie s oduševnením, prišiel s návrhom, aby sa opatrenia trochu uvoľnili.

Budeme môcť ísť do kina, divadla, na omše… Práve takéto takmer denné zmeny v rozhodnutiach predsedu vlády ale ľudí najviac štvú. Možno by prijali aj ďalšie obmedzenia, ale nech už konečne vedia, na čom sú.

Protestujúcim, ktorí prídu v utorok pred úrad vlády je to jedno. Prišli by tam bez ohľadu na to, čo by sa dialo. Treba si niekde vybiť nahromadený adrenalín, či už slovne alebo aj päsťami.

Fico akoby mlel z posledného

Bývalý predseda vlády Fico už pravdepodobne vie, že jeho sláva ide dolu kopcom. Zatknutia jemu blízkych ľudí mu iste naznačili, že sa celá vízia o opätovnom návrate do čela krajiny začína rúcať. Jeho posledné vystúpenie v televízii Joj ukázalo, ako sa správa človek, keď je v úzkych.

Arogantné vystupovanie, neodpovedanie na otázky, odvolávanie sa na prezumpciu neviny. Jednoducho nevedel vysvetliť fakty, ktoré sa mu predostreli. Tie hovoria o viacerých osobách, ktoré sú vo väzbe a ktoré obhajoval a v nejednom prípade aj zubami-nechtami bojoval o ich udržanie vo funkciách.

Spomínaný prieskum preferencií odhalil, v čom je problém – v nameraných 6,3 percenta. Je to číslo, ktoré sa približuje k magickej hranici 5 percent potrebných pre vstup do Národnej rady SR. Kde sú tie jeho slová z júla, keď sľuboval, že čoskoro predbehnú odídencov z Hlasu?

Fico si je vedomý, že ďalšie jedno-dve zatknutia môžu prispieť k pravej pohrome a myši z potápajúcej sa lode budú rýchlo utekať. Preto bojuje z posledného, čo potvrdzuje aj účasť smerákov na plánovanom utorňajšom proteste. Veď aj doteraz ich verejnosť spájala s extrémistami, tak teraz to aspoň aj verejne potvrdia.