Týždeň očami Pavla Urbana: Jasnovidec Matovič jasá, Fico pení

Za sebou máme aj druhé kolo dobrovoľného-vynúteného testovania na COVID-19. Premiér Igor Matovič znovu oduševnene vyhlasuje, že to bola najlepšia akcia, ktorú sme mohli urobiť v boji s pandémiou. Podľa neho nebyť testovania, situácia by bola oveľa horšia.

Bývalý premiér Robert Fico má na druhej strane hlavu v smútku. Jeho určite netrápi iba koronavírus, ale predovšetkým správy z polície. Tá v putách predviedla ďalšie osoby, ktoré by mu mohli ublížiť. Bývalá policajná garnitúra je už vo väzbe.

Matovič najlepší epidemiológ alebo dokonca jasnovidec

Predseda vlády je presvedčený, že celoplošné testovanie prinesie ovocie. „Bude to náš malý veľký slovenský zázrak v čase, keď skoro všade v Európe čísla prudko stúpajú a tvrdé lockdowny pribúdajú,“ napísal na Facebooku pred druhým kolom.

Neviem, s akými údajmi náš premiér narába, ale zatiaľ som nepočul odborníkov, aby s takým oduševnením rozprávali o najväčšej zdravotníckej akcii v ére samostatného Slovenska. Netvrdím, že sa jeho slová nenaplnia, ale obozretnosť vo vyjadreniach by nemala chýbať. Možno o dva-tri týždne budeme svedkami, že jeho jasnovidecké predpovede sa potvrdia. Alebo bude Slovensko nasledovať veľký počet európskych krajín, ktoré zavádzajú tvrdé opatrenia.

Čo ak sa naplní druhý scenár? Na koho sa bude Matovič vyhovárať? Na odborníkov určite nie, pravdepodobne na občanov. Veď práve oni sa nedržali odporúčaní v posledných dňoch.

Testovanie sa vydarilo, čo ďalej?

Aj najväčší kritici musia uznať, že sa testovanie, čo do odozvy, vydarilo. Ľudia masovo prichádzali na testovacie miesta už druhý víkend po sebe. Otázne je prečo? Samozrejme, na prvom mieste je strach z choroby, zvedavosť, ale určite prišli aj pre obmedzenia, ktoré by ich čakali v prípade, že by sa na ňom nezúčastnili.

To posledné iste bude hlavný argument opozície, ktorá bude chcieť zhodiť Matoviča z oblakov na zem. Možno bude mať aj pravdu, lebo aj keď išlo o dobrovoľné testovanie, v hre bolo aj obmedzenie pohybu. Preto sa netreba diviť, že aj v druhý testovací víkend sa objavili rady v okresoch, ktoré ani nepatrili do takzvanej červenej zóny. Aj protivníci tejto akcie pravdepodobne v uplynulý týždeň zistili, čo ich čaká, ak nebudú mať so sebou certifikát, v ktorom je uvedené, že nemajú COVID-19.

Premiérovi sa akoby testovanie zapáčilo a už vyhlasuje, že môžeme očakávať reprízu o niekoľko týždňov. Nepýta sa, koľko síl museli vynaložiť všetci, čo ho zrealizovali, lebo za veľkou odozvou vidí predovšetkým vlastný úspech. Nech radšej počká na efekty uplynulých dvoch víkendov a až potom mobilizuje celé Slovensko.

Fica koronavírus asi netrápi, problémom je pre neho polícia

Predsedu Smer-SD Roberta Fica pravdepodobne koronakríza veľmi netrápi. Prekvapujú ho takmer denné akcie prokuratúry a polície, keď za mreže putujú osoby, ku ktorým mal veľmi blízko.

Ešte ani neutíchli ohlasy na väzbu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a už tu máme ďalších. Takmer celé bývalé vedenie polície na čele s jej niekdajším prezidentom Tiborom Gašparom je za mrežami. Niektorí sa, podobne ako pred niekoľkými dňami, rozhodli s vyšetrovateľmi spolupracovať. A tu je vlastne najväčší problém.

V médiách sa už objavili správy, že aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák údajne vedel o ich aktivitách. Kto bude ďalší je otázka, ktorú si kladú viacerí z bývalej vládnej garnitúry.

Fico na tlačovke nezvládol nepríjemné otázky novinárov a všetko označil za politickú objednávku. Samozrejme, že ňou je. Možno nie súčasnej vlády, ale tisícok ľudí, ktorí vyšli na námestia po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Fico a Kaliňák vtedy policajné vedenie vehementne obhajovali. Len aby teraz na to nedoplatili.

Na záver spomeňme iba názov nedávnej policajnej akcie – Božie mlyny. Verím, že budú mlieť aj ďalej a zomelú všetkých.