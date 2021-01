Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini cúvol, ohrdol ho aj Fico. Matovič sa môže tešiť

Celoplošný skríning prebieha bez výraznejších problémov. Rady na testovacích miestach nie sú a to primälo aj predsedu najsilnejšej strany Hlas-SD, aby prehodnotil zbieranie podpisov za referendum o predčasných voľbách.

Preferencie znovu prekvapujú. Hlas valcuje a využíva hádku Igora Matoviča a Richarda Sulíka.

Kotlebovci začali hovoriť o demokracii vo vlastných radoch. Kto by to povedal?

Pellegrini nemá partnera pre referendum

Pred týždňom som písal, že zneužiť testovanie obyvateľstva na COVID-19 na zbieranie podpisov pod petíciu za referendum o predčasných voľbách, nie je etické. Nakoniec sa tak nedialo. Nemyslím, že si Peter Pellegrini vstúpil do svedomia. Skôr ho k tomu donútila situácia v teréne.

Počítal s dlhými radami, v ktorých budú v mrazivom počasí postávať zúriví občania. Skutočnosť bola však opačná. Počasie nežičilo šéfovi Hlasu a občania sa netlačili pred odbernými miestami. Takto by veľa podpisov nenazbieral a tak radšej zrušil akciu a vyhovoril sa na nejaké šikanovanie občanov, ktorí by podpísali petičný hárok.

Okrem toho ho kadeľahšie poslali očakávaní spojenci. Okrem šéfa SNS Andreja Danka, ktorý by sa chcel za každú cenu dostať aspoň do parlamentu, ostatné opozičné strany neprejavili žiaden záujem. „To sa tak nerobí, do psej matere,“ odkázal Pellegrinimu predseda Smeru Robert Fico.

V čom je problém? Nejde o to, že by opozičné strany nechceli predčasné voľby, ale nechcú, aby smotanu zlízal Pellegrini. Viete si predstaviť Fica pod taktovkou človeka, ktorý ho zradil? Ja nie.