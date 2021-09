Týždeň očami Pavla Urbana: Za ľudí končí? Nie, už skončilo. Fico sa ale môže tešiť z niečoho iného

Už dlhšie píšem, že na stranu Za ľudí musíme pozerať akoby ani neexistovala. Tento týždeň sa to aj potvrdilo. Formálne síce nie, ale odchod skupiny okolo Márie Kolíkovej bol asi definitívny úder Veronike Remišovej.

Predseda Smeru-SD Robert Fico určite môže jasať. Nie však z rozpadu strany Za ľudí, lebo tam nových voličov nezíska, ale z nečinnosti všetkých okolo seba a preferencie mu idú krásne hore.

Čo chce Remišová dosiahnuť?

Na Slovenskú určité mnohých nepotešili správy o tom čo sa deje v strane Za ľudí. Veľká väčšina vo voľbách volila zmenu a teraz zrazu jeden z prvkov zmeny akoby sa nevedel vysporiadať s novou úlohou. Strana zakladateľa Andreja Kisku rok a pol po voľbách praktický prestala existovať.

Všetkým bolo jasne, že keď pred rokom Kiska ohlásil svoje stiahnutie z čela strany, tento politický subjekt bude mať problémy. Vo verejnosti bolo už predurčené, že stranu má viesť Remišová, ktorá sa okrem Igora Matoviča, stala najväčším symbolom boja proti Ficovi v krajine.

Ukázalo sa však, že nie všetci v strane to brali za samozrejmosť. Najprv sa ohlásil Miroslav Kollár, ktorý čoskoro stranu opustil. Mnohí to brali ako urazenosť, že sa nedostal do jej čela, ale neskoršie udalosti ukázali, že možno mal pravdu.

Nová predsedníčka sa stala zrazu problémom pre mnohých. Jednoducho akoby nevedela zvládnuť novú úlohu. Z veľkej bojovníčky sa zrazu stala nemastná-neslaná osôbka v mnohých problémových situáciách v koalícii. Zrazu nevedela nájsť seba a akoby stále verila, že len ona má pravdu.

Správny politik to však nikdy nesmie dať najavo. Radšej niekedy treba aj zohnúť hlavu a nájsť iný menej konfliktný spôsob ako dosiahnuť svoj cieľ. Možno mala radšej dať prehodnotiť svoje postavenie v strane a tak upevniť svoju pozíciu, ako vymýšľať rôzne nekalé spôsoby ako si zachovať trón.

Kto s týmto stavom získa?

Niekto si bude myslieť, že obhajujem Máriu Kolíkovú. V žiadnom prípade, aj keď si v očiach voličov vládnej koalície získala čoraz viacej sympatií.

Jednoducho na povrch vyšlo veľa špinavostí, čo určite od týchto dvoch dám nikto neočakával. Kolíková si tiež mohla odpustiť čachre s vymieňaním niektorých funkcionárov, len aby získala čím väčší počet prívržencov v parlamente.

Pozrime sa, čo môže teraz nastať. Nikto nevie kto je členom vládnej koalície. Remišovú akoby viacej ani nepotrebovali. Jej zatiaľ štyria prívrženci dajú menej hlasov v parlamente ako skupina okolo Kolíkovej. Vstup Kolíkovej do klubu SaS môže vyvolať nové rozdelenie síl v rámci koalície a možno aj požiadavku o zmenu postov vo vláde. Zatiaľ takáto otázka oficiálne nepadla, ale je len otázka dní, keď to môže byť nový kameň úrazu v už tak rozhádanom vládnom štvorlístku.

Jedno je však isté, opozícia nové hlasy týmto nezíska, ale vládna koalícia ich môže len stratiť.

Fico znovu na výslní

Ako som už na začiatku povedal Fico zo situácie v strane Za ľudí veľa toho získať nemôže. Je ťažké si predstaviť, aby voliči strany Andreja Kisku teraz dali hlas Ficovi alebo aj Petrovi Pellegrinimu.

Získať však môžu tým, že sa u sklamaných voličov môže prejaviť čoraz väčšie znechutenie z politiky na Slovensku a jednoducho neprídu voliť. Ťažko už bude môcť súčasná vládna koalícia vyburcovať ľudí, aby prišli voliť ako to bolo vlani.

Vyburcovať, predovšetkým svojich, však môže Fico. Ukazuje to aj najnovší prieskum volebných preferencií, kde sa strana Smer-SD dostala už na druhé miesto a pomaly sa doťahuje aj na svoj klon Hlas-SD.

Čo smerákom pomáha? Predovšetkým samotná vládna koalícia, ktorá sa stále zaoberá viacej samou sebou ako problémami ľudí. Dôkazom toho je aj prípad Vladimíra Pčolinského. Na druhej strane aj Pellegrini akoby niekde zastal a nevie čo ďalej. Či zostať na ceste akéhosi upokojovateľa alebo začať tvrdý boj, ako to predvádza Fico?

Neprekvapme sa ak po nových voľbách, je jedno kedy sa uskutočnia, bude prvé husle hrať znovu Robert Fico, kým Pellegrini opäť stiahne chvost pred silnejším, ako to bolo počas predošlej výmeny na poste premiéra. Možno ho táto úloha kývajúceho panáčika viac vystihuje. Ak chce však niečo viac, musí ukázať zuby aj Ficovi, lebo predsa bojujú o rovnakého voliča.