Ukrajina odberá zo Slovenska viac plynu ako počas leta, rekord z roku 2016 ešte však neprekonala

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Ukrajinci po letnom období začínajú navyšovať odber zemného plynu zo Slovenska. Kým v júli odberal náš východný sused prostredníctvom plynovodu Vojany-Užhorod denne okolo 19 miliónov metrov kubických plynu, v auguste to bolo už vyše 23 miliónov metrov kubických.

Počas tohto mesiaca preprava plynu zo Slovenska na Ukrajinu neklesla pod 24,5 milióna metrov kubických. Stále však ide o zhruba polovičné využitie vojanského plynovodu, keďže jeho kapacita sa pohybuje na úrovni 44 miliónov kubíkov plynu denne.

Množstvo prepraveného plynu klesla

Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prepravcom plynu, spoločnosťou Eustream, preprava plynu zo Slovenska na Ukrajinu bola v prvom polroku tohto roka nižšia ako v prvom polroku minulého roka.

Vojanský plynovod bol totiž počas prvých šiestich mesiacov minulého roka viackrát využitý na maximum, keď sa prepravilo zo Slovenska na Ukrajinu 41 miliónov metrov kubických plynu denne. V prvom polroku tohto roka odoberali Ukrajinci najviac plynu počas mája, keď sa denný odber pohyboval na úrovni zhruba 31 miliónov kubíkov.

Stále platí, že doterajší rekord zaznamenal slovenský prepravca plynu v sobotu 29. októbra 2016. Vtedy sa reverzným tokom v Budinciach prepravilo vyše 44 miliónov kubíkov plynu.

Plynovod Bratstvo prepravil najviac plynu

Najviac zemného plynu prepravil Eustream hlavným plynovodom Bratstvo, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. Počas júlových dní sa preprava plynu týmto plynovodom pohybovala aj na úrovni 202 miliónov metrov kubických plynu denne.

V auguste neklesla preprava plynu týmto plynovodom pod 110 miliónov kubíkov, najviac sa prepravilo 173 miliónov metrov kubických. Počas septembra sa preprava plynu plynovodom Bratstvo pohybovala od 109 do 199 miliónov kubíkov.

Slovensko-rakúskym plynovodom sa v júli na Slovensko doviezlo od 6 do 8 miliónov metrov kubických plynu denne. Počas augustových dní to bolo od 7 do 9 miliónov. V septembri sa z Rakúska na Slovensku dovezie denne zhruba 5 miliónov kubíkov plynu.

Preprava zemného plynu s Českom

Viac plynu sa cez Baumgarten prepraví zo Slovenska do Rakúska. V júli sa prepravilo od 125 do 145 miliónov metrov kubických plynu denne, v auguste od 115 do 138 miliónov a v septembri od 113 do 158 miliónov kubíkov.

Do Českej republiky išlo zo Slovenska v júlových dňoch od 14 do 48 miliónov metrov kubických plynu denne. Naopak, z Česka sa cez Lanžhot doviezlo na naše územie počas júlových dní od 2 do 27 miliónov metrov kubických plynu denne. V auguste pritieklo z Česka na Slovensko od 5 do 44 miliónov metrov kubických plynu denne.

Do Česka išlo zo Slovenska zhruba od 13 do 15 miliónov metrov kubických plynu denne. Počas septembra sme do Česka poslali denne od 11 do 14 miliónov kubíkov plynu a z Česka na Slovensko prišlo od 4 do 50 miliónov metrov kubických plynu denne.