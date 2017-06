V najbližších dňoch bude cez Slovensko prechádzať americká armáda

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Americkí vojaci sa budú cez juhozápadnú časť Slovenska presúvať neskôr ako pôvodne avizoval rezort rezort obrany.

Hovorkyňa ministerstva Danka Capáková informovala agentúru SITA, že cestný presun prvej časti vojenských konvojov Armády USA na medzinárodné cvičenie Severoatlantickej aliancie Saber Guardian 2017 v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku by mal prejsť cez územie Slovenska v nasledujúcich dňoch.

Od štvrtka do soboty 17. júna by malo prejsť v poludňajších a popoludňajších hodinách cez Slovensko po cestách niekoľko desiatok jazdných súprav s prívesmi, a to vo väčších kolónach.

Účasť potvrdilo 25 000 vojakov

Vojenská polícia v súčinnosti s Policajným zborom budú zabezpečovať bezproblémový presun v rámci nášho územia od českých hraníc až po hranice s Maďarskom tak, aby neprišlo k výraznejším dopravným obmedzeniam. Vojenskú techniku budú vo štvrtok prevážať aj po železnici.

Armáda USA presunie cez Európu na cvičenie Saber Guardian 2017 niekoľko stoviek kusov techniky vo viacerých konvojoch počas mesiacov jún a júl.

Na cvičení, predovšetkým v rumunských a bulharských výcvikových priestoroch, sa počíta s účasťou približne 25 000 vojakov, ktorí si budú precvičovať súčinnosť ozbrojených síl niektorých členských krajín Aliancie od 5. do 22. júla.

Slovensko podporí spojencov

Slovensko ako člen NATO podporí svojich spojencov zabezpečovacími aktivitami presunu vojenskej techniky a osôb cez svoje územie.

O presune vojenskej techniky a vojakov Armády USA, ktorý bude väčšieho rozsahu, informovalo Ministerstvo obrany SR médiá a verejnosť už koncom apríla. Minister obrany Peter Gajdoš vtedy zdôraznil, že o presune techniky aj vojakov informujú aj preto, aby zabránili rôznym špekuláciám a dezinformáciám.

Ďalší cestný presun väčšieho množstva vojenských vozidiel Armády USA, vracajúcich sa z cvičenia NOBLE JUMP cez územie západného Slovenska, sa očakáva aj v piatok 16. júna. Aj tento presun bude zabezpečovať Vojenská polícia.