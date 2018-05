V NBA začína finálová séria, po roku sa proti sebe opäť postavia Golden State a Cleveland

OAKLAND 30. mája (WebNoviny.sk) – V basketbalovej NBA nič nové. Vo štvrtok odštartuje finále najprestížnejšej ligy sveta a opäť v réžii „starých známych“ – obhajcu Golden State a Clevelandu. Oba tímy zabojujú o celkový triumf po štvrtý raz v sérii. Warriors sú zatiaľ úspešnejší 2:1. Finále ponúkne súboj, pravdepodobne, dvoch najlepších a najpopulárnejších basketbalistov súčasnosti Stephena Curryho s LeBronom Jamesom.

Cavaliers sú v odlišnej pozícii ako po minulé roky. Zámorské médiá pripomínajú, že za ostatných 16 rokov nebol Cleveland považovaný za väčšieho outsidera ako teraz. Stávkové kancelárie na jeho triumf vypísali kurz 6,5 v porovnaní s Warriors 1,1. Na svojej strane má však tromf – LeBrona Jamesa. Tridsaťtriročná hviezda ťahala Cavs počas celého play-off. V štatistikách vyraďovacej časti je na čele s priemerom 34 bodov na zápas, v asistenciách je tretí (8,8) a solídne číslo má aj v kolónke doskokov – 9,2.

Nešťastné zranenie Kevina Lova

„Nedokážem porovnávať tento s minulými ročníkmi, pretože ma zaujíma iba aktuálny,“ triezvo zhodnotil prognózy LeBron, pre ktorého to bude už ôsme finálové predstavenie v rade.

Škrt cez rozpočet spravilo Clevelandu nešťastné zranenie Kevina Lova v šiestom zápase konferenčného finále s Bostonom. Love sa zrazil s Jaysonom Tatumom a je mimo pre podozrenie z otrasu mozgu. Jeho štart v prvom finálovom dueli je otázny. Na druhej strane, Golden State bude chýbať defenzívna opora Andre Iguodala, najužitočnejší hráč finále 2015. Tridsaťštyriročný krídelník si zranil koleno vo finále Západnej konferencie s Houstonom a vynechal posledné štyri zápasy. Jeho status je, rovnako ako pri Loveovi, otázny. „Stále sme bez Andreho, a to je pre nás veľká strata. Nie je strelec, ale aj tak je dôležitá súčasť tímu,“ povedal pred rozhodujúcim zápasom v Texase tréner GS Steve Kerr.

Obhajca sa bude spoliehať na Curryho a Duranta

V ofenzíve sa budú obhajcovia titulu spoliehať na osvedčené duo Stephen Curry, Kevin Durant. Druhý menovaný prispieva v priemere 29 bodmi. Curryho pribrzdilo v závere základnej časti koleno, keď si poškodil mediálny kolaterálny väz. Vynechal prvé kolo, no potom sa postupne dostal do formy. „Čoraz viac túžime po titule. Keď odchádzate s palubovky po víťazstve, je to ten najlepší pocit. Všetci sme dreli, aby sme sa dostali až sem, takže si myslím, že si túto chvíľu všetci užívame. Pýtali sa ma, či si ešte vážime finále po štvrtom postupe v sérii, odpovedám: rozhodne áno,“ povedal Stephen Curry.

Úvodný finálový zápas je na programe v Oaklande na domácej palubovke Golden State vo štvrtok 31. mája od 21.00 h miestneho času, od 3.00 h SELČ.