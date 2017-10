V prípade Ladislava B. vyšetrovateľ stále koná, spis s návrhom postupu prokurátor ešte nemá

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) – Vyšetrovateľ v prípade kauzy Ladislava B. stále vykonáva plánované vyšetrovacie úkony a spis s návrhom postupu v predmetnej veci zatiaľ nepredložil dozorujúcemu prokurátorovi.

Reagovala tak na medializované informácie týkajúce sa tejto kauzy hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Denník N dnes priniesol informáciu, ktorú zverejnil exposlanec a advokát Daniel Lipšic.

Nové rozhodnutie

Denník N napísal, že prvý senát Ústavného súdu SR v zložení Peter Brňák, Milan Ľalík a Marianna Mochnáčová rozhodol v auguste v daňovej kauze tak, že to môže mať zásadný vplyv aj na to, ako budú orgány činné v trestnom konaní postupovať v kauze Ladislava B.

Nové rozhodnutie by malo podľa denníka znamenať, že tento podnikateľ si nemôže uplatniť účinnú ľútosť. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry bude v uvedenej veci postupovať zákonným spôsobom,“ zdôraznila hovorkyňa Tökölyová.

Uplatnil si inštitút účinnej ľútosti

Podnikateľ Ladislav B, ktorý od marca čelí obvineniu z neodvedenia daní a poistného, si v auguste počas výsluchu na polícii uplatnil inštitút účinnej ľútosti.

To by mohlo potom ako dodatočne zaplatí daň a poistné znamenať, že zanikne trestnosť jeho trestného činu. Podnikateľ je obvinený, že cez firmu BL-202 v roku 2012 kúpil sedem bytov v bytovom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur.

Skutočná suma však údajne bola nižšia. Podľa vyšetrovateľa si tak podnikateľ ako konateľ spoločnosti BL-202 v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur.