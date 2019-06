V Smere-SD nie sú podľa Tomáša závažné problémy, aj napriek rozdielnym názorom Pellegriniho a Fica

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – V strane Smer-SD sa podľa poslanca Erika Tomáša (Smer-SD) v súčasnosti nedeje nič mimoriadne.

Ako povedal v relácii O 5 minút 12 RTVS, v strane nie sú závažné problémy aj napriek tomu, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) má rozdielne názory ako Robert Fico.

„Keď sa niekto v strane urazí, rozhodne to nemá riešiť prostredníctvom médií, pretože to je cesta do pekla a zabilo to každú politickú stranu. Pánovi Ficovi vyjadrili podporu všetky krajské organizácie. Diskutujeme o zmenách, ale nebudeme to riešiť cez médiá. V strane sa nedeje nič mimoriadne,“ priblížil Tomáš.

Len nedávno bola pritom zverejnená výzva okresných štruktúr Smeru, ktoré požadoval odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z ich postov.