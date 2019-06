Danko priznal rozpory v koalícii, Fico údajne spomínal aj predčasné voľby

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko neskrýval po štvrtej voľbe kandidátov na ústavných sudcov sklamanie, zároveň potvrdil, že na koaličnej rade boli rozpory a ak by pokračovali, tak do úvahy prichádzali aj predčasné voľby.

Tie mal podľa webového portálu aktuality.sk dokonca spomínať aj šéf najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico.

Kuloárne informácie o predčasných voľbách nepopieral ani poslanec Smeru Erik Tomáš, hoci priznal, že nezhody by neriešili cez médiá. „Ak by boli v koalícii komunikačné nezhody, určite by sme to neriešili cez médiá,“ povedal novinárom.

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok v tajnom hlasovaní, vo štvrtej voľbe, zvolili iba jedného kandidáta na ústavného sudcu. Je ním bývalý predseda strany Sieť Radoslav Procházka, ktorý získal 74 hlasov poslancov.

