V strategických dokumentoch sú obsiahnuté dobré veci, SNS však trvá na prepracovaní časti textu

V strategických dokumentoch sú obsiahnuté dobré veci, Slovenská národná strana (SNS) však trvá na prepracovaní časti textu. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS) na margo Bezpečnostnej a Obrannej stratégie SR. Oba dokumenty zatiaľ odsúhlasila iba vláda ešte na jeseň 2017. V Národnej rade SR doteraz schválené neboli.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) počas uplynulého víkendu podmienil armádne nákupy schválením spomínaných dokumentov. Podľa neho musia totiž obranné tendre nadväzovať na strategické materiály. Rovnaký názor zastáva aj štátny tajomník na Ministerstve obrany SR Róbert Ondrejcsák (Most-Híd).

SNS trvá na prepracovaní časti textu

Hrnko tvrdí, že SNS trvá na prepracovaní časti textu. „My sa na to pozeráme tak, že ak nám vláda dá takú stratégiu, ktorá bude plniť naše kritériá, tak ju podporíme. Ja si myslím, že v tom existujúcom dokumente sú dobré veci, ale je tam pár viet, ktoré treba upraviť. Ministerstvo zahraničných vecí to neurobilo a my sme presvedčení, že Slovensko si nepotrebuje vyrábať nepriateľov. Potrebujeme fungovať so všetkými v mieri,“ povedal Hrnko.

Poslanec dodal, že ak armáda nebude prezbrojená a zníži sa jej obranyschopnosť bude to premiérová zodpovednosť. „Armáda potrebuje prezbrojiť, a ak si premiér na seba zoberie zodpovednosť, že sa bude znižovať obranyschopnosť slovenskej armády, to je jeho záležitosť a nie naša,“ uzavrel.

Ondrejcsák súhlasí s premiérom

S Pellegrinim naopak súhlasí štátny tajomník Ondrejcsák. „Úplne sa stotožňujem so stanoviskom, že pred schválením väčších modernizačných projektov by mali byť schválené strategické dokumenty, konkrétne Bezpečnostná a Obranná stratégia SR. Vždy som podporoval a podporujem modernizáciu armády, ale musí byť systémová a transparentná. Stratégie sú ako základ, na ktorom sa ďalej stavajú konkrétne politiky a aj modernizácia. Aj keď staviate dom, musíte začať od základov a nezačnete so strechou. Armáda je ale v zlom stave, preto je modernizácia samotná absolútne potrebná,“ povedal Ondrejcsák.

Strategické dokumenty predložil medzičasom do NR SR nezaradený poslanec Martin Fedor. Poslanci by sa nimi mohli zaoberať už na najbližšej schôdzi, pričom možnú podporu pri hlasovaní naznačila strana Most-Híd.

Parlament o dokumentoch nerokoval

Premiér v relácii Sobotné dialógy RTVS konštatoval, že dokumenty vládou prešli, sú pre neho ako predsedu vlády záväzné a jeho kabinet sa nimi riadi. Rešpektuje, že parlament si o nich neželal rokovať.

„Kým nebude definitívne aj v parlamente schválená aj naša obranná stratégia, aby sme mali všetci definitívne potvrdené, akým smerom sa majú uberať naše ozbrojené sily, no tak dovtedy, samozrejme, nemôžme ani robiť nejaké veľké zásadné rozhodnutia dovyzbrojovania našej armády. Tak sa aj ja správam,“ povedal v diskusii.

Možná bezpečnostná hrozba

SNS prekáža najmä časť textu dokumentu o Ruskej federácii, ktorá je v súvislosti s udalosťami na Ukrajine vnímaná ako možná bezpečnostná hrozba. Rezort obrany pod vedením Slovenskej národnej strany (SNS) od roku 2016 spustil viacero veľkých projektov. Okrem iného napríklad obstaranie obrnených kolesových transportérov za stovky miliónov eur. Väčšie 8×8 zatiaľ vládou neprešli, medzinárodnú súťaž na menšie typu 4×4 kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Obmeniť sa mali aj rádiolokátory za približne 155 miliónov eur, no až do súčasnosti ich Pellegriniho kabinet neodobril. Z veľkých armádnych projektov zatiaľ vláda súhlasila iba s nákupom nových stíhacích lietadiel typu F-16, ktoré budú dodané zo Spojených štátov amerických na prelome rokov 2022 a 2023.