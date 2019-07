Veľká Británia zaznamenala historický teplotný rekord v botanickej záhrade v Oxforde

Veľká Británia sa stala ďalšou, už štvrtou európskou krajinou, v ktorej počas minulotýždňových horúčav padol historický teplotný rekord od začiatku meraní. Tie sa vo väčšine krajín západnej Európy datujú do prvej polovice 19. storočia.

Vo štvrtok zaznamenali v univerzitnej botanickej záhrade v anglickom Oxforde teplotu 38,7 stupňa Celzia. Britský meteorologický úrad to oznámil až v pondelok po „analýze a kontrole správnosti“ nameraných údajov.

Ako v pondelok povedal jeho riaditeľ Mark McCarthy, „klimatické zmeny zvýšili pravdepodobnosť a mieru vĺn horúčav naprieč Európou, čo okrem iného zvyšuje riziko 40-stupňových teplôt dokonca aj v Spojenom kráľovstve“.

Predchádzajúci historický teplotný rekord vo Veľkej Británii bol na úrovni 38,5 a zaznamenali ho v auguste 2003.

Rekordy padli viackrát po sebe

Historické teplotné rekordy v stredu a vo štvrtok padli aj v Nemecku, Holandsku a Belgicku, a to viackrát po sebe. Podľa meteorológov je neobvyklé najmä to, že teplotné rekordy vo všetkých týchto troch krajinách vzrástli oproti minulým rokom nie o niekoľko desatín stupňa, ako to bolo bežné v minulosti, ale až o celé dva stupne a viac.

V Nemecku najskôr v stredu namerali historický rekord 40,5 stupňa Celzia v meste Geilenkirchen neďaleko hraníc s Holandskom a Belgickom. Ten ale vydržal len jeden deň, a vo štvrtok bol prekonaný až trikrát.

Najskôr ohlásili meteorológovia z Bonnu teplotu 40,6 stupňa Celzia, neskôr v meste Lingen na severe krajiny namerali 41,5 stupňa Celzia a už o krátky čas nato hlásili z toho istého mesta hrozivých 42,6 stupňov Celzia.

Pre porovnanie, predošlý nemecký teplotný rekord bol na úrovni 40,3 stupňa Celzia a pochádzal z roku 2015.

Holandský rekord v Eindhovene

Aj v Holandsku prepisovali historické teplotné rekordy minulý týždeň na viackrát. V stredu v Eindhovene na juhu krajiny padol 75 rokov starý celonárodný rekord, keď tam zaznamenali 39,3 stupňa Celzia.

Vo štvrtok najskôr prvýkrát od začiatku meraní na území krajiny stúpla teplota nad 40 stupňov, keď v obci Gilze Rijen neďaleko hraníc s Belgickom namerali 40,4 stupňa Celzia.

Ani to však nebolo všetko a neskôr ešte z malej obce Deelen na východe krajiny ohlásili meteorológovia novú rekordnú teplotu – 41,7 stupňa Celzia.

Šokujúca horúčava v Paríži

Podobná situácia bola aj v Belgicku, kde najskôr v stredu v obci Kleine Brogel namerali 39,9 stupňa Celzia, najvyššiu teplotu od začiatku meraní v krajine v roku 1833.

Neskôr, stále ešte v stredu, v neďalekom meste Angleur zaznamenali 40,2 stupňa Celzia a vo štvrtok sa o prvenstvo opäť prihlásila obec Kleine Brogel, kde namerali 40,6 stupňa Celzia.

Šokujúcich 42,6 stupňa Celzia namerali meteorológovia vo štvrtok v Paríži. Doterajší parížsky rekord bol pritom na úrovni 40,4 stupňa Celzia a pochádzal ešte z roku 1947.