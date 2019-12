Na slovenských čepračkách očakáva analytička pokoj

Na slovenských čerpacích staniciach sa podľa analytikov nechystajú pri cenách benzínov a motorovej nafty zmeny. „Aj počas tohto týždňa sa ceny čierneho zlata hýbali oboma smermi, no k výraznejším výkyvom nedošlo a ropa sa stále pohybuje v okolí hladiny 63 dolárov za barel. Preto predpokladáme, že ceny pohonných látok na našich pumpách zostanú nezmenené,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Už tankujeme drahšie ako vlani

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (47. týždeň), v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom, vyvíjali rôzne, no veľké zmeny nenastali. Zatiaľ čo 95-oktánový benzín išiel mierne nahor o 0,2 %, tak cena nafty poklesla o 0,6 % a cena 98-oktánového benzínu zostala nezmenená. Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, motoristi tak mohli v sledovanom týždni natankovať 95-oktánový benzín v priemere za 1,326 eur za liter, 98-oktánový benzín za 1,511 eur za liter a naftu za 1,235 eur za liter. Za LPG zaplatili motoristi v priemere 0,588 eur za liter a za CNG 1,198 eur za kilogram.

„V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška už tankujeme 95-oktánový benzín o 1,4 % drahšie. Tí čo majú dieslové autá ešte ušetria 2,7 %. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale 95-oktánový benzín vychádza zhruba o 7,5 % drahšie a nafta je o 5 % drahšia,“ dodala Dovalová.

Cena ropy Brent na trhoch

Za minulý týždeň sa ceny severomorskej ropy Brent takmer nezmenili a v piatok zatvárali nad hranicou 63 dolárov za barel. V utorok síce hodnota ropy poklesla pod 61-dolárovú hranicu, no nasledujúce dni si pripísala 2,5-percentné zisky, vďaka čomu sa dostala opäť nad 63-dolárovú úroveň. „Volatilitu na ropnom trhu spôsobili informácie z rozhovorov Washingtonu a Pekingu ohľadne obchodnej dohody. Raz prevládala neistota, či prvá fáza dohody vôbec bude uzatvorená do konca roka a či budú zrušené doteraz zavedené clá voči Číne,“ vysvetlila Dovalová.

Neistotu potom podľa analytičky vystriedal optimizmus, že Čína a USA dohodu uzavrú, čo poháňalo cenu ropy nahor. Okrem toho cenu čierneho zlata ťahajú nahor informácie o tom, že kartel OPEC+ by sa mal na najbližšom zasadnutí začiatkom decembra dohodnúť na opätovnom predĺžení produkčných škrtov. Podľa neoficiálnych informácií by malo ísť o predĺženie o tri mesiace v rozsahu 1,2 milióna barelov denne. Aj keď Rusko sa vyjadruje odmietavo k obmedzovaniu svojej produkcie. Minulotýždňové zisky tlmili rastúce zásoby ropy podľa agentúry EIA, no ich rast bol pomalší ako investori prognózovali.

„Smerom nahor môže ropu tlačiť aj naďalej pretrvávajúci optimizmus týkajúci sa americko – čínskej obchodnej vojny, a taktiež aj očakávané predĺženie dohody kartelu OPEC+ o obmedzovaní svojej produkcie. Priestor pre rast ale obmedzujú obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky a teda aj dopytu po rope,“ uzavrela Dovalová.