Aj energetika má umelecký potenciál. Dôkazom toho je v poradí ôsma jedinečná trafostanica

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) po ôsmykrát poskytla steny svojej trafostanice na východnom Slovensku a po druhýkrát na Sídlisku KVP. Tá najnovšia, na Jasuschovej ulici, sa tak pridala do umeleckého portfólia VSD, Košíc i samotného street artistu a vedúceho Graffity školy Martina Marka, ktorý sa postaral o jedinečné zobrazenie pojmov z elektroenergetiky.

Pre tentokrát trafostanica zobrazuje tieto pojmy:

Zachytávacia sústava a sústava zvodov Fázový, stredný a ochranný vodič Uzemňovacia sústava

Jedinečnú trafostanicu dnes (23. augusta 2022) osobne odovzdal Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD spolu s autorom grafík, Martinom Markom a zakladateľom projektu Active Life, Tomášom Gállom starostovi mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a poslancovi mestského zastupiteľstva mesta Košice, Ladislavovi Lörincovi.

Samotnej grafike môžeme priradiť viacero pozitív

Steny technickej budovy v blízkosti obytnej zóny sú skrášlené originálnou témou i umeleckou technikou, zobrazená elektroenergetická terminológia je poňatá zábavnou a verejnosti blízkou formou, kto sa naň pozrie, naučí sa niečo nové a realizáciou tohto projektu bol podporený ďalší lokálny umelec, tentokrát z organizácie Active Life, ktorá sa venuje športovým, charitatívnym i spoločenským podujatiam, ako aj komunitným projektom.

Spoločnosť VSD ponúka umelcom túto jedinečnú príležitosť využiť verejný priestor a ohromiť okoloidúcich už štvrtý rok po sebe (ponuka platí pre celé vymedzené distribučné územie VSD, čo je východné Slovensko a časť BB kraja), aby prišli s unikátnym grafickým spracovaním zložitých technických slovných spojení.

Na fotografii zľava vidíte 1. a 2. spracovaný pojem. Foto: VSE

„Som úprimne rád, že sa nám týmto projektom darí meniť pohľad ľudí na energetiku, už nie sme len spoločnosť so stĺpmi, skrinkami či káblami, ale pomáhame zatraktívniť život v meste skrz zaujímavé zobrazenie našej práce. Tešia ma aj pozitívne ohlasy občanov a nové možnosti, ktoré nám táto aktivita ponúka. Počas štyroch rokov sme spoznali mnoho talentovaných umelcov, začali spolupracovať s rôznymi organizáciami a spoločne meníme, skrášľujeme a vzdelávame naše okolie. Tento projekt budeme aj naďalej rozvíjať a radi podporíme nové nápady aj finančne,“ uviedol Jaroslav Hrušč.

„Mesto Košice víta všetky aktivity, ktoré sa podieľajú na vylepšovaní a skrášľovaní verejného priestoru. Sami sa nebránime prieniku moderného umenia do urbanistickej kompozície mesta. Dôkazom toho je napríklad nové multifunkčné ihrisko v Mestskom parku, ktoré zdobí nadrozmerné muralistické dielo, s ambíciou dostať naše mesto na európsku mapu streetartového umenia,“ poznamenal k tomuto projektu primátor Košíc Jaroslav Polaček.

„Sme radi, že na našom sídlisku vďaka tejto spolupráci opäť pribudol kúsok moderného umenia. Túto aktivitu vnímame pozitívne my i naši občania. Teší nás fungujúca spolupráca VSD, Active life a samosprávy. Nová maľba bude vhodne dopĺňať atmosféru celého vnútrobloku na Jasuschovej-Bauerovej, ktorý na jar budúceho roku prejde komplexnou rekonštrukciou a obnovou,“ uviedol Ladislav Lörinc.

„Projekt Active life vznikol za účelom športu, no prerástol do veľmi silnej komunity, ktorá sa okrem charity venuje aj takýmto krásnym komunitným veciam. Na začiatku sa nás ľudia pýtali, prečo to robíme, aj tak nám naše pekne vymaľované steny zničia, no opak je pravdou. Naše maľby tešia obyvateľov Košíc už zopár rokov a čo je úplne nádherné, motivovali sme ku skrášleniu svojho okolia aj ďalších. To je pre nás to najkrajšie zadosťučinenie,“ uviedol Tomáš Gáll.

„Rád som opäť využil toto verejné plátno, musím priznať, že čím viac takýchto malieb pribúda, ubúda aj jednoduchších pojmov na spracovanie. Čím ťažší pojem, tým pracujem na návrhu dlhšie. Paradoxne aj tie najjednoduchšie pojmy nie je ľahké umelecky stvárniť. Tentokrát mi samotná prípravná fáza návrhu trvala viac ako 50 hodín a samotná maľba viac ako 150,“ vysvetlil umelec Martin Marko.

Na fotografii: Martin Marko. Foto: VSE

