Američania chcú vytlačiť ruský plyn z európskeho trhu, problémom však môže byť nedostatok zariadení na export

Globálny trh s energiami sa náhle dostal do turbulencií pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Šéf americkej firmy EQT Toby Rice, ktorá ťaží zemný plyn, uviedol, že USA by mohli vstúpiť do hry a podporiť globálne dodávky.

Firma EQT je najväčším producentom plynu v USA. Jej šéf pre BBC povedal, že by mohli ľahko nahradiť ruské dodávky. „Máme schopnosť robiť viac, máme túžbu robiť viac,“ uviedol.

Rice odhaduje, že USA majú potenciál do roku 2030 štvornásobne zvýšiť ťažbu plynu. Jeho vyhlásenie, že americké firmy by mohli zohrať väčšiu rolu v poskytovaní plynu do Európy, prišlo necelý týždeň po tom, ako americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová vyzvala energetické odvetvie krajiny, aby ťažilo viac ropy.

Prekážkou pre ambície USA vyvážať viac skvapalneného zemného plynu je však nedostatok zariadení na export. V USA v súčasnosti pôsobí osem terminálov a schválená je výstavba ďalších štrnástich. Šéf firmy EQT okrem toho vyzval administratívu prezidenta Joea Bidena, aby zjednodušila proces schvaľovania projektov plynovodov.