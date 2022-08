Asociácia priemyselných zväzov sa obáva nedostatku plynu, zároveň odmieta šetriť v prípade vysoko energetických podnikoch

Štát by mal pri prípadnom obmedzení dodávok plynu pre slovenské podniky rozlišovať, o aký podnik ide. Ako pre agentúru SITA povedal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz, štát by mal rozlišovať, ktoré podniky plyn využívajú ako vstupnú surovinu, a ktoré ním vykurujú výrobné priestory.

Znižovanie spotreby v podnikoch

„Zásadne nesúhlasíme so znižovaním spotreby plynu pri podnikoch, ktoré zemný plyn využívajú ako vstupnú surovinu, napríklad chemické závody pri výrobe hnojív. Naopak, v automobilovom či elektrotechnickom priemysle, kde sa plyn využíva prioritne na vykurovanie závodov, šetrenie možné je. O niečo menej vykúrený priestor totiž zastavenie produkcie nespôsobí,“ povedal Lasz.

Asociácia je rovnako proti šetreniu spotreby plynu na úkor vysoko energeticky náročných podnikov, ktoré plyn používajú pri výrobných procesoch, napríklad na vyhrievanie tavných pecí v hutníckych a sklárskych podnikoch.

„Náhrada plynu inými alternatívami je u týchto podnikov technologicky, finančne i časovo mimoriadne náročná, pričom obmedzovanie spotreby plynu by malo zároveň negatívne dopady na trh práce a produkciu,“ upozornil Lasz.

Vyhlásenie regulačného stupňa

Pokiaľ by bol vyhlásený regulačný stupeň a bola by obmedzovaná dodávka plynu pre veľkých odberateľov, dotkne sa to podľa Klubu 500 drvivej väčšiny veľkých podnikov na Slovensku.

Slovensko už čelilo v minulosti tejto situácii, keď bol na dva týždne vyhlásený regulačný stupeň a zastavené dodávky plynu pre veľký priemysel.

„Priemysel s tým skúseností má. Pripraviť sa na túto situáciu dopredu nedá, nakoľko alternatívne dodávky plynu nie sú. Veríme ale, že k tomu nedôjde, nakoľko zo strany štátu bolo jednoznačne deklarované, že na najbližší rok a na najbližšiu zimnú sezónu má Slovensko jednak v zásobníkoch a aj zazmluvnený dostatočný objem plynu pre domácnosti a aj pre priemysel,“ dodal pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Každá firma má podľa neho krízové scenáre pre rôzne prípady, ako aj pre prípad odstavenia dodávok elektriny alebo odstavenia dodávok plynu. Krízové scenáre však nespočívajú v tom, že firmy budú vyrábať alternatívnym spôsobom. „Tieto krízové scenáre spočívajú v postupnom odstavovaní technológií takým spôsobom, aby nedošlo k ich nenávratnému poškodeniu,“ upozornil Gregor.

Obnoviteľné zdroje energie

Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy väčšina slovenských podnikov pre vysoké ceny energií k úsporným opatreniam už pristúpila. Mnohé podniky už dnes spotrebujú menej plynu než je ich priemer z ostatných piatich rokov.

Firmy však očakávajú aj podporu zo strany štátu. „Zastávame názor, že znižovanie spotreby plynu v priemysle by urýchlila okamžitá podpora zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, napríklad zo zdrojov Environmentálneho fondu, Modernizačného fondu či Plánu obnovy a odolnosti SR. Kompenzácie pre firmy by určite pomohli, žiaľ, štát ich nerealizuje alebo to robí nedostatočne,“ uzavrel Lasz.