Rusko klame o poruche na Nord Stream I, útlm v dodávkach plynu do Európy je politickým rozhodnutím

Najnovšie oznámenie ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom o ďalšom znížení dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1, je „politicky motivovaný krok“.

Znižovanie spotreby plynu

V utorok sa tak pred stretnutím s ministrami krajín Európskej únie (EÚ) zodpovednými za energetiku v Bruseli vyjadrila eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Nie je na to žiadny technický dôvod. Je to politicky motivovaný krok a my na to musíme byť pripravení. A práve z tohto dôvodu je preventívna redukcia nášho dopytu po plyne rozumnou stratégiou,“ skonštatovala eurokomisárka.

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom v pondelok oznámila, že ďalej zníži dodávky zemného plynu do Európy cez Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity. Zdôvodňuje to opravami zariadenia.

Rusko môže vypnúť kohútiky kedykoľved

Podľa Simsonovej to „opäť raz zdôraznilo, že musíme byť kedykoľvek pripravení na možné obmedzenia dodávok z Ruska“. „Musíme sa postarať o našu pripravenosť; musíme túto krízu riešiť hneď teraz a spoločne. A tým preventívne znížime náš dopyt,“ pokračovala.

Európska komisia minulý týždeň navrhla, aby členské štáty v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 znížili spotrebu plynu o 15 %.

Výkonný orgán EÚ taktiež požiadal o právomoc zaviesť povinné zníženie spotreby plynu v prípade celoeurópskeho varovania, keď bude existovať značné riziko vážneho nedostatku plynu alebo výnimočne vysokého dopytu po plyne, čo by malo za následok výrazné zhoršenie situácie v dodávkach plynu.