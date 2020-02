Benzíny by mali znova zlacnieť

Ceny benzínov na slovenských čerpacích staniciach by mali podľa analytičky naďalej klesať. „V klesajúcom trende pokračovali ceny na ropnom trhu aj počas tohto týždňa, ale tieto poklesy už neboli až také markantné. Prišlo teda k istému upokojeniu sa investorov na ropnom trhu, napriek tomu sa však ceny ropy Brent dostali až k hladine 58 amerických dolárov za barel. Preto predpokladáme, že aj ceny benzínu na čerpacích staniciach budú v nasledujúcom týždni klesať,“ povedala pre agentúru SITA analytička Jana Glasová.

Drahší benzín aj nafta

Cena 95-oktánového benzínu sa vo štvrtom tohtoročnom týždni nachádzala na úrovni 1,326 eur za liter, čo predstavuje mierny pokles o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Cena tohto najpredávanejšieho benzínu klesá od začiatku tohto roka. Priemerná cena 98-oktánového benzínu sa v sledovanom týždni nachádzala na úrovni 1,520 eur za liter, čiže o 0,86 % vyššia. Klesla aj cena motorovej nafty, a to o 1,37 % na 1,220 eur za liter. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, motoristi mohli natankovať LPG za 0,630 eur za liter a CNG za 1,198 eur za kilogram.

„V medziročnom porovnaní, teda v porovnaní so štvrtým týždňom 2019, sme tankovali 95-oktánový benzín drahšie až o 6,2 %. Majitelia naftových motorov si však priplatili o niečo menej, teda o 3,7 %,“ dodala Glasová.

Ceny čierneho zlata

Ceny na ropnom trhu počas minulého týždňa klesali a ropa Brent sa priblížila k 60-dolárovej hranici. Na ropný trh aktuálne vplývajú podľa Glasovej hlavne obavy z koronavírusu. „V dôsledku toho ceny čierneho zlata klesajú. Trhy totiž takpovediac “zabudli“ na problémy s produkciou v Líbyi a Iráne a ovládli ich obavy z možného šírenia koronavírusu v Ázii. To by totiž mohlo znížiť dopyt po rope v dôsledku toho, že by sa obmedzilo cestovanie do ázijských krajín,“ konštatovala Glasová.