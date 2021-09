Bude zásobovať čerpacie stanice britská armáda? Vláda hľadá spôsob, ako vyriešiť problém s chýbajúcimi vodičmi áut

Britská vláda vraj uvažuje o nasadení armády na zásobovanie benzínových čerpacích staníc, aby zmiernila narušenie dodávok, ktoré nastalo pre nedostatok vodičov nákladných áut. Pri niektorých britských benzínkach sa v pondelok už štvrtý deň tvoria rady.

Šéf britskej Asociácie maloobchodných predajcov benzínu Brian Madderson povedal, že armáda trénuje svoj personál na riadenie cisternových vozidiel. Vláda však uviedla, že „neplánuje v tomto okamihu“ nasadiť armádu.

Dopad pandémie aj odchod pracovníkov

Britské odvetvie nákladnej dopravy tvrdí, že v Spojenom kráľovstve chýba až 100-tisíc vodičov nákladných vozidiel. Spôsobila to pandémia, starnutie pracovnej sily a odchod zahraničných pracovníkov po tom, ako Veľká Británia vystúpila z Európskej únie. Britská vláda oznámila, že od októbra vydá päťtisíc trojmesačných víz pre vodičov nákladných áut.

Britský priemysel to však považuje za nedostatočné riešenie. Ruby McGregor-Smithová, šéfka Konfederácie britského priemyslu, sa vyjadrila, že oznámenie vlády „sa rovná vyliatiu náprstku vody na vatru“. Predstavitelia európskych vodičov nákladných vozidiel neveria tomu, že mnohí vodiči by chceli prísť do Spojeného kráľovstva na taký krátky čas.

Nakupovanie nepotrebného benzínu

Britská vláda vyhlásila, že problémy pri zásobovaní benzínom spôsobilo panické nakupovanie. „Jediným dôvodom, pre ktorý nemáme benzín na čerpacích staniciach, je to, že ľudia nakupujú benzín, ktorý nepotrebujú,“ povedal minister životného prostredia George Eustice.

Minister dodal, že vláda neplánuje „v tomto okamihu nasadiť armádu na vykonávanie dopravy“. „Vždy však v armáde máme v pohotovosti sekciu pre náhodné civilné udalosti,“ poznamenal.