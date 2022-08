Bulharsko začalo s Ruskom rokovať o plyne, geopolitika nemá zasahovať do ekonomických záujmov

Úradujúci bulharský premiér Galab Donev v pondelok potvrdil, že Sofia začala rokovania na „najvyššej úrovni“ s ruskou spoločnosťou Gazprom o dodávkach vopred dohodnutých objemov plynu. Povedal to vo vysielaní tamojšej televíznej stanice bTV.

Zastavené dodávky plynu

Donev podotkol, že Bulharsko nerokuje o uzatvorení novej zmluvy s Gazpromom, ale o obnovení starej, ktorá exspiruje koncom tohto roka, na dodatočné obdobie v roku 2023.

Rusko koncom apríla zastavilo dodávky zemného plynu do Bulharska po tom, ako predošlá vláda odmietla za ne platiť v rubľoch.

Žiadny geopolitický zvrat

„Minister energetiky čaká na odpoveď Gazpromu. My ako dočasná vláda chceme zabezpečiť to, čo máme v dohode a nie vyjednávať o nových zmluvách. To urobí až budúca vláda. Naším cieľom je garantovať celú vykurovaciu sezónu,“ zdôraznil Donev.

Ten zároveň zdôraznil, že v tomto rozhodnutí bulharskej vlády nie je „žiadny geopolitický zvrat“. Podotkol, že Bulharsko je súčasťou Európskej únie a spoľahlivý spojenec NATO a geopolitika by nemala zasahovať do ekonomických záujmov.

Donev dodal, že dodávky plynu z iných zdrojov, predovšetkým z Azerbajdžanu cez nedávno sprevádzkované prepojenie, bude možné zvýšiť až od roku 2024.