Ceny elektriny klesli o stovky eur. Analytici uviedli dôvod a píšu Vive la France

Cena elektriny na niektorých trhoch klesla počas dvoch mesiacov zo 700 na 100 eur za megawatthodinu. Podľa slovenských analytikov zo združenia Dáta bez pátosu za to vďačiť môžeme najmä Francúzom.

Tí totiž zapájajú do výroby zo dňa na deň viac jadrových zdrojov. „Vive la France. Spustili viac ako 10 gigawattov výkonu jadrových reaktorov a dnes sú na viac ako 30 gigawattov, pričom 30. augusta boli na menej ako 20 gigawattov,“ uviedli analytici na sociálnej sieti.

Navýšenie kapacity vo výrobe

Ceny elektriny boli vo Francúzsku koncom augusta na úrovni vyše 1 000 eur za megawatthodinu. Francúzsko bolo ešte pred rokom najväčším exportérom elektrickej energie v Európe.

Do Veľkej Británie, Španielska, Talianska, Beneluxu a aj do Švajčiarska. Ku koncu augusta sa však z veľkého exportéra stal importér a len pre vlastnú spotrebu museli Francúzi dovážať vyše 11 gigawatt výkonu.

„Odvtedy sa situácia zmenila. Z Francúzska sa stal vývozca s kapacitou viac ako 11 gigawattov výkonu. Nie je dôležitý stav, ale trend a zmena. A tá zmena je z mínus 11 gigawattov do plus 11 gigawattov výkonu,“ dodali analytici.

Navyšovanie výkonu jadrových reaktorov

Podľa slovenských analytikov najdôležitejšie je to, že Francúzi zvýšili výrobu elektriny vďaka jadrovým elektrárňam. Tie totiž môžu fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni. „Nemecký zelený minister hospodárstva síce hovorí, že jadro je jadro problému, a jadro nie je riešenie, ale dáta hovoria niečo iné. Kúpime mu kalkulačku?“ dodali analytici zo združenia Dáta bez pátosu.

Francúzi plánujú v novembri a v decembri navýšiť výkon jadrových reaktorov na 40 až 45 gigawattov. „Viete, čo to spraví s trhmi krátkodobých dodávok elektrickej energie? Dobre bude. Už sme to písali v septembri, že plyn bude v Lidli ku koncu roka k banánom grátis. Bolo to smelé vyjadrenie, ale dnes je plyn dole z cien 340 na menej ako 100 eur. Trend je dobrý a potrebujeme, aby pokračoval,“ konštatovali analytici.