Plyn padol ako kabela, okomentovali analytici najnovší pokles cien a mierne zlacnela aj elektrina

Ceny plynu na trhoch klesali aj minulý týždeň. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) sa plyn predáva aktuálne za 39 eur za megawatthodinu. Začiatkom minulého týždňa sa pritom cena držala ešte nad hranicou 65 eur za megawatthodinu.

Koncom septembra bola cena plynu na spomínanom trhu na úrovni viac ako 200 eur za megawatthodinu. Na konci augusta hodnota plynu na spomínanom trhu dosahovala rekordné hodnoty na úrovni zhruba 313 eur za megawatthodinu.

„Plyn padol ako kabela,“ okomentovali situáciu na trhoch analytici z Dáta bez pátosu. Ako ďalej uviedli na sociálnej sieti, za poklesom trhových cien plynu možno hľadať miernu zimu, nahradené ruské dodávky, plné zásobníky a LNG plyn, ktorý nemáme kde v Európe uskladniť. „Už by mohli aj politici poľaviť a zobrať to ako lekciu, že regulovať treba burzu. Do cien nech sa nestarajú, socializmus sme už mali a nedopadlo to dobre. Ak chcú pomôcť, tak núdznym, chudobným a postihnutým,“ napísali analytici.

Mierne klesajú aj ceny elektriny. Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 402 eur za megawatthodinu. Pred týždňom bola cena na úrovni 435 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.