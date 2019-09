Chvalabohu, že nedorobky a nedostatky našli teraz (komentár)

Minulý týždeň viaceré médiá informovali verejnosť, že na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce našli inšpektori viacero nedostatkov. Na jadrovom bloku, na ktorom finišujú dokončovacie práce pred jeho definitívnym spustením, našli inšpektori Úradu jadrového dozoru SR „nedorobky a nedostatky z montáže zariadení a z ich skúšok“. „Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov, čo by potenciálne spôsobilo komplikácie počas uvádzania bloku do prevádzky, zdôrazňujeme, že nepovolíme zavezenie jadrového paliva do reaktora a začiatok uvádzania jadrového bloku do prevádzky bez ich odstránenia,“ nechal sa počuť kontrolný orgán, ktorý opakovane vyjadril nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na treťom mochoveckom bloku.

Jadrový blok bude na jeseň pripravený

Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú dva nové bloky v Mochoviach, na to ohlásili ukončenie všetkých prác v rámci rozšírenej revízie primárneho okruhu tretieho bloku. Elektrárne ubezpečili, že všetky nájdené nedostatky a nedorobky priebežne odstraňujú. „Pripravujeme doplňujúce podrobnejšie analýzy a opakovanie niektorých testov uskutočnených v rámci horúcej hydroskúšky,“ uviedli elektrárne s tým, že technickú pripravenosť na zavážanie paliva by mal tretí blok dosiahnuť v priebehu jesene 2019.

Úrad jadrového dozoru si stojí za slovom

Mnohí odporcovia jadrových elektrární sa určite potešili a povedali si, že veď my sme vám to hovorili. Kričali sme, že nové jadrové bloky sú prehnité a nebezpečné. Potešiť by sa však nájdeným nedostatkom a nedorobkom mali aj tí, ktorí jadrovej energii fandia. Nájsť totiž nedorobky a nedostatky po spustení jadrového bloku do prevádzky by bolo fatálne. Úrad jadrového dozoru ako najvyšší kontrolný orgán v jadrovej energetike na Slovensku tak znova dokázal, že si stojí za slovom, a že prevádzku jadrových blokov naozaj nepožehnajú ani s tou najmenšou chybičkou.

