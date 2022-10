Čína má v pláne do roku 2025 zvýšiť produkciu uhlia, chce sa vyhnúť nedostatku energie

Čína plánuje do roku 2025 zvýšiť produkciu uhlia. Uviedol to v pondelok tamojší predstaviteľ, ktorý argumentoval tým, že Peking sa chce vyhnúť opakovanému minuloročnému nedostatku energie. Krok tejto krajiny by mohol podkopať globálne snahy o znižovanie emisií uhlíka spôsobujúcich zmenu klímy, ktorého najväčším producentom je práve Čína.

Čína je veľkým investorom do veternej a solárnej energie, ale nervózni lídri tamojšej komunistickej strany požadovali viac uhoľnej energie po tom, ako sa hospodársky rast v minulom roku prepadol a nedostatok energie spôsobil výpadky.

Zástupca riaditeľa vládnej národnej energetickej správy Žen Ťing-tung na pondelňajšej tlačovej konferencii uviedol, že cieľom vládnucej strany je, aby sa ročná produkcia uhlia v roku 2025 zvýšila na 4,6 miliardy ton. V porovnaní s minuloročnými 4,1 miliardami ton by to bol nárast o 12 %.

Peking pritom v nedávnych rokoch minul desiatky miliárd dolárov na solárne a veterné farmy, aby znížil závislosť od dovážanej ropy a plynu a vyčistil smogom zamorené mestá. Úrady však tvrdia, že znižujú emisie uhlíka. Vláda minulý rok oznámila zníženie o 3,8 %, čo je zlepšenie oproti jednopercentnému nárastu z roku 2020, no zníženie oproti 5,1 % v roku 2017.