Domom Matice Slovenskej hrozí zatváranie pre rastúce ceny energií, volajú o pomoc Matoviča a poslancov

Rastúce ceny energií môžu ohroziť regionálnu kultúru. Na celom Slovensku hrozí zatváranie Domov Matice slovenskej. Niektoré Domy Matice Slovenskej už dostali nové výmery záloh za dodávky plynu, a to v takej výške, že sú pre ne neúnosné. Matica zareagovala tým, že oslovila ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) i poslancov výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.

Apelovala na nich, aby situáciu riešili a dofinancovali ceny energií pre Domy Matice slovenskej, a tak predišli ohrozeniu regionálnej kultúry. V tlačovej správe to uviedol tajomník Matice slovenskej pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman.

Finančná analýza

Ústredie Matice slovenskej kontaktovalo všetky svoje Domy Matice slovenskej, ktoré sú v jej vlastníctve, s požiadavkou, aby vypracovali finančnú analýzu s očakávanými cenami energií o 1. januára 2023. Za predpokladu, že by nárast bol stopercentný, prevádzka by bola stratová a ústredie Matice slovenskej by na dofinancovanie potrebovalo 225-tisíc eur na rok 2023.

Domy Matice slovenskej v Galante a Komárne už dostali nový výmer zálohových platieb a v prípade Komárna ide o temer stopercentné navýšenie. Aj v Galante došlo v priebehu roka k skoro dvojnásobnému navýšeniu zálohových platieb.

Zastropovanie cien energií

Je tu predpoklad, že budú musieť svoju činnosť obmedziť, prípadne budú musieť zatvoriť. Matica vyzýva na čo najskoršie zastropovanie cien energií.

Nárast cien totiž môže podľa nej finančne zlikvidovať i iné samosprávne kultúrne zariadenia, napríklad kultúrne domy, divadelné sály či knižnice. Najmä pre menšie samosprávy môže byť problematické udržať ich v prevádzke.