Energetická kalamita na strednom Slovensku pokračuje, elektrinu nemá skoro štyridsaťtisíc odberateľov

Rozsiahle poruchy elektrických vedení, ktoré sa začali na strednom Slovensku vplyvom sneženia a vetra v pondelok 16. januára, stále pokračujú. Ako informuje hovorca Stredoslovenskej distribučnej, a. s. (SSD) Miroslav Gejdoš, spoločnosť rieši ešte stále 17 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky lokálnych výpadkov na úrovni nízkeho napätia. Momentálne nemá k dispozícii elektrický prúd približne štyritisíc odberateľov.

Zasiahnuté okresy

Nepriaznivé okolnosti pretrvávajú najmä v okresoch Detva, Brezno, Banská Štiavnica a dnes sa k nim pripojili aj problémy v okrese Liptovský Mikuláš. Pracovníci SSD sú už niekoľko dní v plnom nasadení, ale v niektorých oblastiach budú pracovať na kalamite ešte aj počas víkendu a pravdepodobne aj začiatkom budúceho týždňa.

„Klasicky sa najviac trápia s poškodenými stĺpmi, stožiarmi a pretrhnutými vodičmi v odľahlých lokalitách. Komplikovaná je hlavne preprava ťažkých mechanizmov a materiálu. Elektrikárom z údržby pomáhajú aj kolegovia z divízie stavebnomontážnej činnosti SSD a viacero dodávateľských firiem špecializovaných na výruby, výkopové práce či dopravu,“ popísal hovorca.

Provizórne zásobovanie

Tam, kde je to možné, zásobuje distribútor do odstránenia porúch domácnosti provizórne, no na mnohých je to technicky nerealizovateľné. Vo viacerých strediskách zasadajú lokálne krízové tímy a koordinujú svoju činnosť s centrálou.

„Nasadenie SSD v takto rozsiahlej kalamite si vyžiadalo aj zrušenie plánovaných aktivít, a to nielen počas tohto týždňa, ale aj počas budúceho. Prioritou spoločnosti je dostať situáciu pod kontrolu v čo najkratšom čase,“ uzavrel Gejdoš.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 770-tisíc domácností a firiem.