Europarlament požaduje naplnenie zásobníkov plynu do novembra, cieľom je zaistiť domácnostiam teplo na ďalšiu vykurovaciu sezónu

Európsky parlament (EP) vo štvrtok podporil plán na urýchlené dopĺňanie strategických zásob plynu. Nariadenie, ktorého cieľom je zaistiť domácnostiam a podnikom dostatok plynu pred ďalšou vykurovacou sezónou, schváli v zrýchlenom legislatívnom konaní a čoskoro o ňom budú rokovať poslanci s ministrami členských štátov. EP o tom informuje v tlačovej správe.

Plné zásobníky do novembra

Parlament chce, aby boli do 1. novembra 2022 zásobníky plynu povinne naplnené na minimálne 80 % a následne každý rok v rovnakom období aspoň na 90 %, čo má zaistiť bezpečnosť dodávok a ochrániť Európanov pred možným nedostatkom plynu.

Prevádzkovatelia zásobníkov by na základe nariadenia mali podstúpiť nový proces certifikácie, aby sa predišlo rizikám možného vonkajšieho zasahovania, a ak by ňou neprešli, mali by sa vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi. Tiež by nemali mať právo rozhodovať o zatvorení zásobníka bez súhlasu národného regulátora.

Stimuly pre energetické spoločnosti

Cieľom nariadenia je tiež urýchliť opätovné napĺňanie zásobníkov. V súvislosti s tým ponúka stimuly pre energetické spoločnosti v podobe zľavy na prepravné tarify zo zásobníka alebo do zásobníka.

Poslanci spolu so schválením rozhodli o vrátení nariadenia gestorskému výboru za účelom začatia rokovaní s Radou Európskej únie o finálnom znení nových predpisov. Rokovania sa môžu začať ihneď po schválení vyjednávacieho mandátu Rady.

Legislatívny návrh na sprísnenie pravidiel o napĺňaní zásobníkov predložila Európska komisia 23. marca v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine.